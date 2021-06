Takšno pogodbo si je lahko le želela

Vrhunska slovenska borka Monika Kučinič je z izjemno predstavo, ki jo je januarja lani prikazala na prireditvi WFC 24/Brave CF 34, na kateri je prepričljivo opravila s Francozinjo Jennifer Trioreau, navdušila tudi vodilne može pri poljski zvezi KSW, najmočnejši evropski organizaciji za mešane borilne športe (MMA). Ker so bili tako očarani nad njo, so ji ponudili pogodbo za štiri dvoboje, prvega pa bo imela že jutri zvečer v Gdansku, kjer se bo v kategoriji do 52 kilogramov udarila z domačo borko Karolino Owczarz.



»Na to priložnost sem čakala že kar nekaj časa, zato sem zdaj toliko srečnejša, da sem jo tudi dočakala. Naredila bom vse, da jo bom tudi dobro izkoristila. Na sever Poljske odhajam po zmago!« je bila pred odhodom optimistična Kučiničeva, ki se že zelo veseli spektakla v areni Ergo (za 15.000 gledalcev), ki je ob nekaterih slovitih glasbenih zvezdnikih (Sting, Iron Maiden, Lady Gaga, Bryan Adams, Depeche Mode ...) med drugim leta 2014 gostila svetovni prvenstvi v dvoranski atletiki in odbojki, dve leti pozneje pa še prvenstvo stare celine v rokometu. Izbiro taktike je prepustila trenerju Potrudila se bo, da bo spektakularno tudi med njenim obračunom. »Komaj čakam, da stopim v kletko in pokažem, kako se bori pitbul,« je 24-letna Senovčanka trdno odločena vnovič upravičiti svoj vzdevek. Tokratne nasprotnice ni pretirano proučevala, pogledala si je, kako se bori, izbiro taktike za borbo s štiri leta starejšo Poljakinjo pa prepustila svojemu trenerju Denisu Roju. »Karolina Owczarz se po mojem mnenju v borbi stoje ne more primerjati z Moniko, s katero sva se v zadnjem obdobju veliko posvetila tudi piljenju tehnik v parterju,« je razkril Roj in dodal, da se je njegova varovanka veliko pripravljala z vrhunsko celjsko mojstrico mešanih borilnih športov Tajdo Ratajc, nekoč zelo obetavno judoistko.



»Poljakinja (s 168 cm je za 11 cm višja od Kučiničeve) ima v statistiki tri zmage in en poraz, ki ga je novembra doživela proti rojakinji Justyni Haba. Ker bo to njen prvi nastop po lanskem neuspehu, bo še pod posebno velikim pritiskom,« je ocenil trener iz Društva tajskega boksa Senovo, ki ju z Moniko, prvo Slovenko na prireditvi KSW, žene prav poseben motiv: v primeru uspeha bi postala naša prva borka, ki bi slavila zmago v tej močni poljski organizaciji, v kateri so se borili že Marko Drmonjič, Bojan Kosednar, Lemmy Krušič in nazadnje Uroš Jurišič. Omeniti kaže še, da se bo v glavni borbi jutrišnjega večera v Gdansku domači heroj Mariusz Pudzianowski (do 120 kg), petkratni zmagovalec tekmovanja za najmočnejšega moža na svetu, spoprijel z rojakom Lukaszem Jurkowskim.

