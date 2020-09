Tadej Pogačar se je tudi na slavju boril do konca

Ekipa UAE Emirates se je veselila svojega največjega uspeha doslej. FOTO: Uae Emirates

V zmagona Touru je bil neposredno vpet tudi, za katerega jeskorajda družinski član. Bil je njegov trener pri ljubljanskem Rogu, zdaj je eden od športnih direktorjev pri ekipi UAE, ki je slovenski dragulj dobila po njegovi zaslugi. Naposled sta skupaj prepotovala do včeraj nepredstavljivo pot do zmagovalnega odra na Elizejskih poljanah.»Zavedam se, da je Tadej zmagal, vendar sem še vedno v nekakšnem šoku, ob katerem se še nisem povsem sprostil in se razveselil.«»Iz mojega glasu lahko razberete, da smo zmago pošteno proslavili. Tadej pa je bil tako ali tako vse tri tedne najbolj sproščen član naše ekipe. Enako je bilo na slavju, z nami je bil do konca.«»V kraljevski 17. etapi je bil 30 sekund za zmagovalcem, ki je bil tisti dan za malenkost boljši, tako kot. Na makadamskem odseku 18. etape pa je Tadej želel le nadzirati tekmece. Ni imel nikakršnih težav in ni bil na meji tega, da popusti, četudi je bilo morda videti tako.«»Vseskozi sem govoril, da bo treba na odločitev o zmagovalcu počakati do zadnje sobote. Pogačar je uprizoril fenomenalno vožnjo na čas. Bila pa je podobna predstavi iz 20. etape lanske Vuelte, ko si je s 40-kilometrskim samostojnim pobegom prikolesaril končno 3. mesto. Tedaj je k meni stopil, ki je nekoč vodil, in dejal, da kaj takšnega ni videl že 20 let.«»Sprva smo se obremenjevali le s Tadejevo vožnjo. Želeli smo si, da bi vse ostalo pod nadzorom, da ga ne bi prekmalu ponesla čustva. Vzpodbujali smo ga, vendar nismo hoteli preveč poudarjati, koliko časa pridobiva proti Primožu, da ga to ne bi zmotilo. Na cilju je bilo veselje kajpak nepopisno.«»Koliko ta zmaga pomeni našim sponzorjem, so pokazali s tem, da je bilo pročelje najvišje stavbe na svetu Burj Khalife vso noč osvetljeno s Tadejevo podobo, ta osvetlitev pa stane tisoč evrov na minuto … Naš glavni menedžerje na ganljiv način pohvalil ekipo in povedal, da so ga poklicali šefi iz ZAE ter mu dejali, da je to, kar so doživeli s Tadejem, zanje najlepše po odkritju nafte. Razmišljanje o okrepitvah ni moje delo, imamo vrhunske menedžerje, ki bodo delali na tem, da se bo ekipa okoli Tadeja krepila, kot se je Jumbo Visma okoli Rogliča. Vsem nam je jasno, da na takšen način kot letos na Touru ne bomo mogli več zmagati. Ekipo bo treba okrepiti in tudi po tem ne bomo imeli lahkega dela. Tadeju prihodnje leto nihče ne bo podaril niti sekunde.«»Primož je zmagal na številnih dirkah, tu niti slučajno ni šlo za to, da ne bi prenesel pritiska. Tadej je imel fenomenalen dan, Primož ne najboljšega. Nič več in nič manj, takšen je šport. Včasih zmagaš, včasih si drugi. To je še vedno vrhunsko, Roglič je odpeljal fenomenalen Tour, še vedno je eden od največjih kolesarjev na svetu, govoriti je treba predvsem o tem, da sta Slovenca prva na Touru, prestavljata zgodovinske mejnike, to je najbolj pomembno.«»Čeprav je zadnja etapa le parada šampionov, v ekipah ne moremo biti povsem sproščeni do cilja ali vsaj do črte treh kilometrov pred ciljem, po kateri v primeru padca za vse šteje čas zmagovalca. Zato je bilo v nedeljo precej napetosti, ki med podelitvijo še ni povsem popustila. Zato sem nekoliko jezen nase, že na precej manjših dirkah sem točil solze, ko so zmagovali moji varovanci, tokrat pa sem bil še v takšnem adrenalinskem krču, da sem otopel. Nekaj podobnega se mi je zgodilo, ko sem na SP v Lizboni osvojil bron. Bil sem v takšnem šoku, da na odru nisem čutil malodane ničesar.«