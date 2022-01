Številka 1 ga ne zanima, on je 243

Kako čas hitro teče. Še vedno je svež spomin na dramo v Mantovi, kjer se je sezona motokrosistov končala s trobojem za naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP, pa je pred durmi že nova zgodba v elitnem razredu. Matterley Basin bo dirko za VN Velike Britanije gostil že 20. februarja. Med favoriti bo tudi slovenski as Tim Gajser.

Adut Honde bo na 20 dirkah želel s trona sklatiti največjega tekmeca Jeffreyja Herlingsa (KTM), ki je do lovorike prišel na zadnji vožnji zadnje dirke, ko je premagal Romaina Febvra (Kawasaki), Gajser se je na koncu moral sprijazniti s tretjim mestom. Na novo sezono se štirikratni svetovni prvak pripravlja v tradicionalni bazi na Sardiniji.

Na naporno minulo sezono ima mešane spomine. »Bilo je zanimivo, veliko dobrih dirkačev in vsi so bili v dobri formi. Zadovoljen sem bil z začetkom, toda potem sem se po Turčiji poškodoval in na Sardiniji nastopil z bolečinami po operaciji ključnice. Hitro sem okreval telesno, ampak psihično nisem bil več pravi. Ni mi uspelo ubraniti naslova, zato sem še bolj motiviran za sezono 2022, ki se hitro približuje. Veselim se Velike Britanije in obetam si dober start,« je povedal 25-letni dirkač iz Pečk, ki si je po sezoni privoščil krajši oddih na Krku, že sredi decembra pa poprijel za delo.

20 točk je v prejšnji sezoni ločilo prvaka Herlingsa in tretjeuvrščenega Gajserja (708:688).

Po zlomu ključnice je vpisal samo eno zmago, v Nemčiji se je zdelo, da je spet na konju. »Takrat res nisem pričakoval zmage, od operacije so minili trije tedni. Vendar mi najprej ni šlo po željah, začele so se kopičiti težave in nisem se dobro počutil.« Vseeno se je vse do konca boril za naslov v najbolj razburljivi sezoni doslej. »Res je bila izjemna, vsi najboljši smo bili zraven, odločale so malenkosti, starti so bili še bolj pomembni kot prej. Prišli smo na finale v Mantovo in nismo vedeli, kdo bo prvak. Upam, da bomo imeli še eno takšno sezono,« si dober boj obeta Gajser, ki vselej stremi k napredku.

Cairolija bo pogrešal

»Na pripravah sem super motiviran, ker sem izgubil naslov in ga želim nazaj. Vse gre po načrtu, zdaj se bomo skoraj povsem posvetili startom, ki so postali ključni, saj je veliko hitrih dirkačev in težko jih je prehitevati na progi. Vse se da izboljšati, veliko sem v fitnesu, na kolesu. Znan sem kot agresiven voznik, ki veliko uporablja sklopko, delam na tem, da bi bil bolj umirjen in zbran na motorju,« je vsako leto bogatejši za nove izkušnje Tiga243, ki bo v karavani najbolj pogrešal upokojenega devetkratnega prvaka Antonia Cairolija.

»Vsi bomo pogrešali Tonyja. Še vedno bo vključen v karavano, zato ga bomo videvali. Morda se bo tudi odločil odpeljati kakšno dirko. Želim mu vse dobro, ogromno je storil za ta šport. Je legenda in ima veliko spoštovanja.«

Herlings se je odločil, da bo v novi sezoni nosil številko 1 namesto 84, Gajserja to nikdar ni zamikalo. »Imel sem priložnost, ampak nisem se odločil. Številka 243 ima velik simbolični pomen zame in ljudi okrog mene, ne bom je zamenjal,« je dejal Gajser, čigar starejši brat Žan je imel rojstni dan 24. marca in je na progi za motokros tragično umrl leto pred Timovim rojstvom.