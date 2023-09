Sredi Rima ustavili avtobus z bronastimi odbojkarji: poglejte, kaj je sledilo (VIDEO)

Slovenski odbojkarji so zmagoslavno končali evropsko prvenstvo. Osvojili so bronasto kolajno, potem ko so v malem finalu v Rimu po ogorčenem boju premagali Francijo s 3:2 (22, 16, -21, -18, 11).

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Rimu osvojila že tretjo zaporedno kolajno, skupno pa četrto. V zadnjih letih samo enkrat ni osvojila odličja, vse prejšnje pa so bile srebrnega leska. Z zmago v malem finalu so se Francozom tudi oddolžili za nekaj bolečih porazov, kot sta bila na primer finalni na prvenstvu leta 2015, ko jih je vodil zdajšnji francoski selektor Andre Giani, in kvalifikacijski za olimpijske igre v Tokiu, ko so v Berlinu prav tako po vodstvu z 2:0 igrali pet nizov. Če bi takrat dobili »tie break«, Francozi ne bi mogli pozneje osvojiti olimpijskega zlata.

Vrhunsko predstavo naših odbojkarjev so v Rimu spremljali številni navijači, ki so prišli na svoj račun, ko so jih sredi mesta opazili naši športniki. Avtobus z odbojkarji se je ustavil in bronasti so se osebno še enkrat zahvalili za podporo in navijanje.