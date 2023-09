Bravooo! Slovenija z asom iz rokava do brona

Tekma za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v odbojki 2023 je bila razburljiva vseh pet nizov. Toliko so namreč potrebovali, da si podredijo nasprotnika in končno zaključijo prvenstvo z zmago. Po sijajnem začetku so se Slovenci borili do zadnjega atoma in dosegli tako želeno tretje mesto.

»Bila je zelo težka tekma,« je povedal kapetan Tine Urnaut in poudaril, da je Dejan Vinčić, ki se je ekipi pridružil na zadnji tekmi po poškodbi Ropreta, nujen del reprezentance.

Finalna tekma bo ob 21. uri.