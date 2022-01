Srbski orel je tudi zlata kokoš

Velika bojazen pokroviteljev Novaka Đokovića je, da bi postal ikona nasprotnikov cepljenja proti novemu koronavirusu. Za zdaj je 34-letni Beograjčan v svojih prepričanjih precej skrivnosten in zagovarja predvsem svobodo do izbire.

Primer legendarnega golfista Tigra Woodsa je sicer pokazal, da je obračanje hrbta kokošim, ki nesejo zlata jajca, dvorezen meč. Američan se je po obdobju škandalov vrnil kot feniks iz pepela, njegov zvesti športni opremljevalec Nike je leta 2019 – samo na dan, ko je osvojil masters v Augusti – z dodatno publiciteto zaslužil več kot 19 milijonov evrov. Zdaj se verjetno nihče več ne spominja, da so denimo AT&T, Gillette, General Motors in Tag Heuer sprejeli težke odločitve in končali sodelovanje z Woodsom.

Sredi lanskega leta je bil Đoković na 46. mestu Forbesove lestvice najbolje plačanih športnikov na svetu, odzivi njegovih pokroviteljev pa so za zdaj zelo zadržani oziroma jih praktično ni. Proizvajalec ur Hublot je denimo izjavil, da gre za »osebne odločitve«, v Srbovo ekipo je sicer treba prišteti še Asics, Head, Lacoste, Lemero, NetJets, Peugeot, Raiffeisen in Ultimate Software Group – skupna vrednost veljavnih pogodb presega 26 milijonov evrov. »Zvestoba pokroviteljev je v veliki meri povezana z dejstvom, da lahko vsak hip postane najuspešnejši igralec vseh časov. Če bo lahko nastopil, bodo pokrovitelji presrečni,« je ocenil Neil Hopkins iz londonske marketinške agencije M&C Saatchi Sport.

Še kako zadovoljni bodo tudi organizatorji turnirja – povpraševanje po vstopnicah dosega rekordne ravni, med čakanjem na končno odločitev je Đoković tudi že dobil tekmeca v prvem krogu, a ni še jasno, ali se bo branilec naslova lahko v ponedeljek res pomeril z nepostavljenim rojakom Miomirjem Kecmanovićem.

Kritičen tudi Tsitsipas

Na primeru Đoković se pred začetkom turnirja nabirajo tudi politične točke pred majskimi volitvami. Priljubljenost premierja Scotta Morrisona, ki si je ime ustvaril ravno na ministrstvu za priseljenske zadeve, je v zadnjih tednih ob porastu števila okužb strmo upadla. Pomanjkanje hitrih testov in dolge vrste za PCR-testiranja prebujajo neprijetne spomine na najtemačnejše dni epidemije, ki so se je v Avstraliji in okolici lotili še posebno ostro.

»Kako je možno, da nasprotnik cepljenja lahko vstopi v državo in mirno opravlja svoje delo, medtem ko avstralski policisti, zdravniki, bolničarji in številni drugi dobivajo odpovedi?« je agencija Reuters citirala pismo bralca v enem od lokalnih časnikov. Škarje in platno ima v rokah Morrisonov naslednik na ministrstvu Alex Hawke, ki se še ni odločil o morebitnem izgonu necepljenega Srba.

Španski radio Cadena Cope medtem trdi, da je Đoković 31. decembra nelegalno vstopil v državo, ko je prišel trenirat v Marbello, za kar bi potreboval posebno dovoljenje za prehod meje, a zanj ni zaprosil. »Zdi se, da zanj veljajo posebna pravila, večina teniške karavane pa je zdaj videti neumno,« se je pridušal grški teniški as Stefanos Tsitsipas.