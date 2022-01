Šok: slovenski športnik odpovedal nastop na OI, saj se ne želi cepiti

Potem ko je včeraj kot strela z jasnega udarila novica, da bo sezono zaradi osebnih razlogov tik pred OI končal alpski smučar Štefan Hadalin, je slovenska olimpijska reprezentanca izgubila še enega člana. To je biatlonec Klemen Bauer. Razlog? Ne želi se cepiti proti koronavirusu.

Informacijo je danes razkril časnik Ekipa, za katerega je izkušeni biatlonec dejal, da gre za osebno odločitev, ki je ne želi posebej razlagati.

»V zvezi s tem zadevi res ne zaupam v celoti. To cepljenje nam je preprosto vsiljeno in to se mi ne zdi sprejemljivo. Dovolj zgovorni so tudi podatki, ki so dostopni vsem, kaj se po svetu dogaja med športniki, ki so se cepili. Porast stranskih učinkov nikakor ni zanemarljiv. Navsezadnje gre tudi za načela, čeprav je bilo ob sprejeti odločitvi hudo in stresno,« je odgovoril an vprašanje o tem, ali se boji, da bi cepljenje škodilo njegovemu zdravju.

Kot je še dejal, je v sezono vstopil z mislijo na olimpijske igre in do zadnjega verjel in upal, da cepljenje ne bo pogoj za udeležbo na njih. »Ko je bilo to že oktobra znano, sem kar veliko razmišljal, kaj narediti. Šlo je za eno težjih odločitev, a na koncu sem se odločil tako, kot sem se. Zelo hitro sem sprejel vse posledice, torej tudi odgovornost za to, da na igrah ne bom nastopil,« je povedal četrti z olimpijskih iger v Vancouvru 2010.