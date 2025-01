V Oberstdorfu, kjer bodo od danes do nedelje na sporedu prve letošnje preizkušnje na letalnici, so slovenski smučarski skakalci pustili viden pečat. Na tamkajšnji velikanki Heinija Klopferja so namreč naši asi uprizorili več nepozabnih predstav. Kot prvi od slovenskih orlov se je v Oberstdorfu z zlatimi črkami vpisal v zgodovino Jože Šlibar, ki je leta 1961 odjadral do svetovnega rekorda (141 m), dobrih 27 let pozneje pa je na skrajnem jugu Nemčije zablestel Primož Ulaga, ki se je na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih izkazal z drugim mestom. To je bila krstna kolajna naših skakalcev na...