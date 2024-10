Slovenci zmagovito iz Azije, novembra bo spektakularno

Največje mesto v Kazahstanu je bilo prizorišče četrte tekme slovenske nogometne reprezentance v tej sezoni Uefine lige narodov. Izbranci Matjaža Keka so se dobro odzvali na visok poraz v Oslu (0:3) in po zmagi v Almatiju realno ostajajo v igri za eno od prvih dveh mest v skupini B3, s čemer bi si zagotovili najmanj obstanek na tej ravni tekmovanja. Slovenska igra ni bila spektakularna, a pod črto štejejo točke in pravi odziv na poraz na Norveškem.

V majici Slovenije so začeli tekmo (z leve): Šeško, Šporar, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Iličić, Drkušić, Janža, Bijol in Oblak. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

»Akcijo smo končali pozitivno, zagotovo pa je za menoj eden od najtežjih tednov v moji karieri. Upam, da bo novembrski del mirnejši, reprezentanca pa si zasluži močno podporo,« je po tekmi v Almatiju povedal selektor Kek in se dotaknil še igrišča: »Pričakovano težka tekma, Kazahstan je namreč doma povsem druga ekipa kot v gosteh. To so občutili tudi Norvežani. Dolga pot je zahtevala svoje, pet naših igralcev je imelo težave na igrišču. Tovrstne tekme vedno visijo v eno ali drugo stran, ni lahko. Končalo se je dobro, toda imeli smo težave, a najbrž lahko izpostavimo pravi značaj fantov, ki so se po Oslu vendarle odzvali na pravi način. Tu so doživeli razočaranja številni favoriti.«

Odločil je Jan Mlakar

Mariborčan in njegov ruski kolega na klopi Kazahstana Stanislav Čerčesov sta opravila določene menjavi v začetnih enajstericah v primerjavi s četrtkovim večerom v Oslu oziroma Linzu. Priložnost sta dobila Jan Mlakar in Josip Iličić, na klop sta se usedla Jure Balkovec in Dejan Petrović. To pomeni, da se je Petar Stojanović s krila preselil nazaj na bok, Erik Janža pa z desnega na levi bok.

Kazahstan – Slovenija 0:1 (0:0) Stadion v Almatiju, gledalcev 19.783, sodnik Craig Pawson (Anglija); strelec: 0:1 – Mlakar (55, Janža); Kazahstan (4-5-1): Šackij; Vorogovskij, Alip, Maročkin, Bistrov; Česnokov (od 64. Baltabekov), Islamhan, Darabajev (od 78. Pajruz), Tagibergen (od 69. Skvorcov), Zajnutdinov; Ajmbetov (od 64. Žakšilikov); selektor: Stanislav Čerčesov; Slovenija (4-4-2): Oblak; Janža, Bijol, Drkušić (od 48. Bajrić), Stojanović; Mlakar (od 87. Kurtić), Elšnik, Gnezda Čerin, Iličić (od 71. Petrović); Šeško, Šporar (od 71. Vipotnik); selektor: Matjaž Kek; rumeni kartoni: Česnokov (9), Bistrov (30), Islamhan (61), Alip (75); Iličić (42); sinoči: Avstrija – Norveška; vrstni red: Norveška in Slovenija po 7, Avstrija 4, Kazahstan 1; 14. november: Kazahstan – Avstrija, Slovenija – Norveška; 17. november: Avstrija – Slovenija, Norveška – Kazahstan (vse 20.45).

Matjaž Kek si je po tekmi v Almatiju gotovo oddahnil. FOTO: Fredrik Varfjell/Reuters

Prvi polčas resda ni prinesel spremembe rezultata, najbrž pa je kar prav, da sta odšli ekipi v slačilnici brez prednosti oziroma zaostanka. Kazahstanci so začeli veliko bolje, najbližje golu pa so bili v 17. minuti. Stojanović je prodrl v sredino igrišča, a tam izgubil žogo, sledil je odličen nasprotni napad gostiteljev, ki so izigrali več Slovencev. Na robu kazenskega prostora je prišel do strela Abat Ajmbetov, ki je hitro sprožil proti vratom Jana Oblaka, a zadel le prečko.

Slovenci so igrali prepočasi, kar je bila voda na mlin Kazahstancev. Najlepšo akcijo gostov smo videli v 45. minuti. Začel jo je Iličić, našel Stojanovića, ta pa je podal do Čerina, ki je dobro meril, a je vratar Igor Šackij pokazal svojo kakovost. Kek je moral že v 48. minuti opraviti menjavo v osrčju obrambe, saj se je poškodoval Vanja Drkušić. Toda zgodilo se je tudi lepše: po eni od akcij je zabil imeniten gol Mlakar s približno 20 metrov tik pod prečko Šackija – 0:1!

Bauržan Islamhan je povzročal težave Slovencem, takole sta bila ob njem Timi Max Elšnik in Josip Iličić. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Škoda tudi za zamujeno v 63. minuti. Šeško je zrežiral fantastično akcijo, imenitno je prodrl čez celo igrišče, na koncu vrgel iz igre vse tri svoje čuvaje in sprožil močan strel po tleh, toda v desno vratnico. Kazahstanci so bili daleč od gola. Gostje so močneje pritiskali na domače nogometaše, ki niso mogli razviti svoje igre.

16.500 NAVIJAČEV pričakujejo v Stožicah, ko bo Slovenija 14. novembra gostila reprezentanco Norveške.

Še to: Jasmin Kurtić je dočakal 95. tekmo za Slovenijo, še šest tekem ga loči od rekorderja Boštjana Cesarja. V zadnjih minutah so Kazahstanci vendarle dočakali svojih »pet minut«, dvakrat ali trikrat so prišli v položaj, v katerem so nekako ogrozili Oblaka, a pri tem so bili premalo konkretni in učinkoviti. Slovenci bodo letos igrali še dve tekmi, zadnji v rednem delu lige narodov, pred njima sta dva spektakla: 14. novembra bodo v razprodanih Stožicah gostili Norveško, tri dni pozneje bodo gostovali na Dunaju.