Sanjski kvartet obeta vzpon

S kar 827 reprezentančnimi nastopi (povprečje 207) se lahko pohvali strokovni štab rokometne reprezentance. Vseh 22 igralcev, ki jih je na priprave povabil selektor Uroš Zorman, je za Slovenijo nastopilo 1220-krat (povp. 55,5). Rokometna zveza Slovenije verjame, da bo sanjski kvartet Zorman-Žvižej-Kavtičnik-Škof potrdil rek, da več glav več ve, in ovrgel tistega o veliko babicah in kilavem detetu.

Dve pandemični leti je sejna soba RZS na Leskoškovi 9e samevala in na prvi novinarski konferenci v živo je bilo komaj dovolj prostora za radovedno sedmo silo. Zormanu se je videlo, da se je prvič znašel v vlogi osrednjega govorca, zato je led prebil predsednik zveze Franjo Bobinac. »Pred dvema letoma, ko smo pripeljali Ljubomirja Vranješa, še ni bil čas za Zormana. Začenjamo novo zgodbo z novo ekipo, vesel sem, da bo Vid Kavtičnik direktor reprezentance, poznan je daleč naokrog in bo povečal ugled naše paradne vrste,« je Bobinac izrekel dobrodošlico Vidku, ki bo skrbel, da bodo reprezentanti imeli vse, kar potrebujejo. Zorman si je za pomočnika izbral Luko Žvižeja.

»Takoj sem bil za. Poznava se od mlajših dečkov in med nama nikdar ni bilo trenj, zato se veselim izziva,« je povedal Luka, ki je z Zormanom tudi sklenil igralsko kariero.

Stroka je geostrateško sestavljena. Zorman (225 nastopov) je Ljubljančan, ki živi in dela na Dolenjskem. Žvižej (217) je Celjan, ki dela v Mariboru. Kavtičnik (197) je Velenjčan in živi v Ljubljani, trener vratarjev Gorazd Škof (188) je iz Posavja, stanuje v Velenju in bo delal v Slovenj Gradcu. Zraven bi bil še Primorec Bojan Čotar, a se ni odločil za dvojno vlogo, potem ko je prevzel Koper. Kapetan ostaja Jure Dolenec (164) – ponosni Gorenjec ...

Domoljubje bo eden adutov Zormana, ki želi obuditi kult reprezentance. Po pričakovanju je vanjo vrnil precej igralcev, ki niso sodelovali pri blamaži na januarskem EP na Madžarskem. Na priprave za kvalifikacijski tekmi za SP proti Italiji (16. in 20. t. m.) so vabljeni izkušeni Dean Bombač, Darko Cingesar, Klemen Ferlin in Matej Gaber, zraven so Miljan Vujović, Aleks Vlah, Aleks Kavčič, Tadej Mazej in Domen Novak, čisti novinec je Miha Kavčič. Zanimiv je pogled na širši seznam, na katerem najdemo veterana Dragana Gajića in Miho Žvižeja ter vratarja Urha Kastelica in Urbana Lesjaka.

Janc na operacijo slepiča

Kje je Blaž Janc, je završalo med občinstvom. »Blaž je moral na operacijo slepiča in bo kmalu nazaj,« je pojasnil Zorman, ki je osebno poklical skoraj vseh 35 igralcev, kar je znamenje, da gre na bolje. Samo eden mu je dal košarico, Mario Šoštarič: »Dal sem mu tri dni časa, da si premisli, a se je žal odločil, da je njegove reprezentančne zgodbe konec.«

Če bo Slovenija v Padovi in Celju (Golovec) premagala Italijo, jo sredi aprila čakata odločilni tekmi za nastop na mundialu proti Srbiji. »Nihče ne ve, ali bom uspešen ali ne. Ko sem začel rokomet, nisem vedel, ali bom. Vem, da imamo kakovost, željo in energijo, da naredimo lepo zgodbo. Spadamo v vrh,« je 45-minutno medijsko seanso sklenil izčrpani 42-letni Zut. Saj bo dobil kilometrino ...