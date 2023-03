Roglič preizkuša, Pogačar dobiva

Natanko pol leta je trajal tekmovalni premor Primoža Rogliča (Jumbo Visma), ki je sezono 2022 končal s padcem v 16. etapi Vuelte 6. septembra in sezono 2023 začel 6. marca v 1. etapi dirke Tirreno–Adriatico. Vmes Kisovčan kljub operaciji rame ni pozabil, kako brzeti na kolesu. V vožnji na čas je zasedel 12. mesto in ostaja med favoriti v boju za Neptunov trizob, ki ga je leta 2019 že držal v rokah.

V 11,5 km dolgi preizkušnji »vesoljec« v karavani ni bil slovenski olimpijski prvak iz Tokia, temveč italijanski dvakratni svetovni prvak Filippo Ganna (Ineos), ki je konkurenco odpihnil s časom 12:28 in povprečno hitrostjo 55,348 km/h – drugouvrščeni Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) je bil počasnejši za 28 sekund oziroma povprečno dva km/h (53,351). Roglič je s povprečno hitrostjo 51,945 km/h zaostal 0:49 za Ganno.

To priča o tem, da na enotedenski dirki, na kateri je presenetil z nastopom (sprva je napovedal začetek sezone v Kataloniji 20. t. m.), še ni na vrhuncu forme, a tudi še ni odpisan v boju za vrh. Ne glede na razplet pa je po oceni nekdanjega slovenskega profesionalca Primoža Čerina predčasen štart Rogliča dobra odločitev.

»Njegov nastop je presenetil tudi mene, vendar se mi zdi prav, da preizkusi pripravljenost, da čim prej vidi, kje je. Ravninska trasa kronometra ni bila najboljša zanj, je pa z njo opravil solidno. V naslednjih dneh se bo videlo, kako dobro je pripravljen. Dobrodošlo je, da si povrne občutek, kako se vozi v skupini, v veter. Ključne bodo 4., 5. in 6. etapa, ki bodo zanimive tudi zaradi Gira, katerega trasa bo v prvem tednu zelo podobna,« je Čerin prepričan, da je Roglič na dirki dveh morij tudi zaradi spoznavanja terena pred majskim prvim vrhuncem sezone.

Vsaka sekunda šteje

Še pred rožnato majico bo poskušal osvojiti modro, ki je bila leta 2019 njegova, v zadnjih dveh letih pa je končala na plečih Tadeja Pogačarja (UAE). Slednji bo istočasno poskušal Rogliča naslediti kot zmagovalec dirke Pariz–Nica, na kateri je drugi dan zapored na letečem cilju sredi ravninske etape – dobil jo je Mads Pedersen (Trek Segafredo) – tekmecem za končno zmago odščipnil šest sekund.

»O zmagovalcu na tej dirki običajno odločajo sekunde, zato ni nič narobe, če jih Pogačar nabira na letečih ciljih. Na koncu bomo videli, ali so bili skoki, ki so sestavni del njegovega sloga dirkanja, brez pomena ali odločilni. O nečem pa ni dvoma: Tadej je v izjemni formi,« je Čerin povedal pred eno ključnih etap, 32,2 km dolgo ekipno vožnjo na čas, v kateri bo v ospredju dvoboj Pogačarjeve UAE in Jumba Visme Jonasa Vingegaarda.