Rekordno poletje na snegu

Pred dnevi se je predstavila slovenska ekipa v tehničnih disciplinah alpskega smučanja, misli k zimi novih izzivov pa zdaj že zelo pogosto uhajajo tudi Ilki Štuhec. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku (St. Moritz 2017, Åre 2019) bo čez šest dni praznovala 33. rojstni dan, podobno kot njena vrstnica in dobra prijateljica Federica Brignone še vedno ohranja visoke cilje in uživa v hitrosti na belih strminah.

Po dveh mesecih priprav v Južni Ameriki se je pred štirimi dnevi vrnila v domači Maribor. »Kar pisano so me pogledali, ko sem naši ekipi dejala, da bomo tokrat dva meseca skupaj na pripravah,« je poudarila Darja Črnko, mati naše vodilne smučarke v hitrih disciplinah ter obenem tudi že vrsto let vodja njene ekipe: »Toda na koncu se je to izkazalo kot dobra poteza. Na evropskih ledenikih ni več ustreznih razmer za smučarski trening.«

Za vadbo smuka

Argentina večinoma naši vodilni predstavnici hitrih smučarskih disciplin ne bo ostala v prav posebej lepem spominu, nad razmerami v Čilu je bila navdušena. »V Ushuai, argentinskem smučarskem središču, je izjemna gneča, saj je domala že ni reprezentance, ki se tam ne bi pripravljala. Za vadbo smuka pa je še toliko težje. Selitev v Corralco v Čile pa nam je razkril nova obzorja. Na vulkanskem hribu in smučišču z 800 m višinske razlike, torej med 1600 in 2400 m, smo opravili odličen trening, z izjemo posameznih vetrovnih sunkov so bile tudi vremenske razmere brezhibne,« je bila ob misli na ta novi bazni tabor dobre volje naša smučarka. In da vse skupaj le ne bi bilo pretirano naporno, tudi po psihični plati nenehnega skupnega bivanja te petčlanske ekipe na južni polobli, je omenjena vodja njene ekipe vsem »predpisala« osemdnevni oddih. Takrat si je 32-letnica privoščila oddih ob morski obali v Mehiki.