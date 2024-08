Prvi polčas bitk za zgodovino: slovenski nogometni trojček drevi v Erevanu, Stockholmu in na Reki

Slovenski nogometni trojček v zadnjem kvalifikacijskem krogu za uvrstitev v konferenčno ligo je v drevišnjih prvih tekmah brez vloge favoritov. Zdesetkano Celje gostuje v Armeniji, oslabljeni Maribor na Švedskem, na zunaj najbolj »zdrava« Olimpija pa pri južni sosedi na Kvarnerju. Prvi dan D še ne bo usoden, toda prav vsi imajo skupno željo: za drugi dan D, naslednji četrtek, 29. t. m., si želijo priigrati čim boljše rezultatsko izhodišče.

Zeleno-beli so bili še pred nekaj dnevi zadovoljni, saj je potovanje na Reko krajše od poti v Maribor, privlačen tekmec pa naj bil v krizi. Toda čez noč se je vse obrnilo na glavo, Rijeka je v ligaškem derbiju proti Istri dosegla najvišjo zmago v sezoni, v domačem prvenstvu zaostaja le za Dinamom, tako kot je ob koncu minule sezone. Evropski spodrsljaj proti švedskemu Elfsborgu za evropsko ligo je le še bled spomin.

Popraviti moramo učinkovitost.

»Vse vem o Olimpiji, spremljam jo in verjamem v napredovanje,« je Olimpijinega discipliniranega trenerja Victorja Sancheza izzval domači kolega Radomir Đalović. Črnogorec, dolgoletni igralec Rijeke, je sicer le v. d. trenerja, toda upa, da mu bo prav Olimpija odprla samostojno trenersko pot. »Popraviti moramo učinkovitost,« je ljubljanskemu Špancu, ki se bo zdaj dejansko soočil s tem, kaj je opravil v dveh mesecih, jasno, da ne bo dovolj le trdna in neprebojna obramba. Ta je bila proti Celjanom šibkejši del. Ljubljančani so v Evropi nanizali štiri zmage in pred prvim sodnikovim žvižgom niso imeli vloge favoritov proti Žitomiru ali Šerifu. Tudi zdaj je nimajo, celo več, razmerje na »moštveni tečajnici« je skoraj 4:1 v korist Rečanov. Dejansko je razlika veliko manjša, Olimpijine možnosti pa boljše, kot kaže vrednost moštev. A pozor, v obdobju samostojnosti se je tekmovalnost med tekmecema v nekdanji skupni državi povsem izgubila. Toda že takrat je bila Rijeka korak ali kar dva pred Olimpijo na igrišču in v klubskem ustroju. Tradicija pa v takšnih dvobojih tudi šteje.

Zelena luč za Iličića, rdeča za Soudanija

Vijolična evropska pot je res trnova, balkanska smer se je na zadnji oviri pred vstopom v paradiž spremenila v morda težjo skandinavsko. Ta menjava je zahtevna tudi za trenerja Maribora Anteja Šimundžo, še bolj pa za igralce. »Djurgarden igra agresivno, njegova prednost je tudi umetna trava. Kljub temu bo odločala dnevna forma, na začetku kvalifikacij bi bili tekmeci zaradi že utečenega tekmovalnega ritma veliki favoriti, zdaj so moči bolj izenačene. V prednosti bo tisti, ki bo vsilil in narekoval svoj način igre,« je ocenil Šimundža, ki ima širok igralski kader, a je od nepogrešljivega dvojca mojstrov ostal le pri napol zaceljenem Josipu Iličiću. Drugi veteran El Arbi Soudani je ostal v Mariboru zaradi poškodbe stegenske mišice.

Tekmeci imajo veliko Brazilcev, ampak pomembno je, da čim bolj uresničimo trenerjeva navodila.

Tudi kapetan Martin Milec je delno nared, zato bo za Šimundžo izbira udarnega moštva in narekovanja minutaže ne povsem pripravljenih igralcev tudi izziv: ali velja tvegati z nepogrešljivima in ne povsem zdravima veteranoma, ki ju nemara lahko izgubi za nedeljski veliki ligaški derbi z Olimpijo v Ljudskem vrtu?

Riera dobil, kar je želel

Kar si je trener Celja Albert Riera želel, to je dobil pred obračunom z armenskim Pjunikom. V Erevan je odpotovalo le 16 nogometašev. Toda Španec, ki ima raje kakovost kot količino, je do svojega ideala prišel zaradi poškodb, ki so mu ukradle tudi kakovost. Ob Tamarju Svetlinu, Marku Zabukovniku in Aljažu Kreflu na Kavkaz nista odpotovala niti Marco Dulca in Armandas Kučys.

Djurgarden igra agresivno, njegova prednost je tudi umetna trava. Kljub temu bo odločala dnevna forma.

Španec, ki je s svojimi dejanji in govorjenjem skoraj že povsem razvrednotil svojo trenersko avtoriteto med nogometnimi privrženci, upa, da bodo dosegli »živ izid«. »Proti Olimpiji smo že izpeljali nekaj trenerjevih zamisli. Tekmeci imajo veliko Brazilcev, ampak pomembno je, da čim bolj uresničimo trenerjeva navodila. Želja je, da igramo čim boljšo tekmo, če jo bomo, bomo tudi zmagali,« pot do »svetlobe na koncu kriznega predora« vidi branilec David Zec.

Albert Riera (desno) je v Armenijo odpeljal močno zdesetkano celjsko moštvo, Victorja Sancheza na Reki čaka najzahtevnejši poletni izpit na klopi Olimpije FOTO: Matej Družnik