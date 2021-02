Pozitiva več Slovencev, negativa kakovostni zdrs

Igor Božič (levo) bo v 1. SNL v vlogi prvega trenerja debitiral danes v Sp. Šiški. FOTO: Mavric Pivk

Olimpija je neznanka

Tabor zadnjič s Portugalcem?

Maribor v pomlad z najboljšega izhodišča Vrstni red 1. SNL: Maribor 38, Olimpija 35, Mura 33, Koper 30, Domžale 25, CB24 Tabor 24, Celje 23, Bravo 22, Aluminij 15, Gorica 10.

Niti dva meseca ni trajal počitek na slovenskem nogometnem prizorišču, na katerem bosta z današnjo preloženo tekmo 16. kroga 1. SNL prvi del sezone v Spodnji Šiški (14.00, sodnik) zaokrožila Bravo in CB24 Tabor. Nadaljevanje s prvimi tekmami pomladnega dela prvenstva, 20. kroga, bo v sredo in četrtek, 10. in 11. t. m.V senci treningov in zdravstvenih bitk so se slovenski klubi lahko v dobršni meri prilagodili neprijetnim razmeram, ki so omogočile tudi vrnitev k oblikovanju moštev z večjim številom slovenskih nogometašev. To je pozitivna posledica koronavirusa, negativna pa bi lahko bil kakovostni zdrs. Toda v seštevku so daljši konec potegnili slovenski fantje in nekoč morda članska reprezentanca. Tik pred zdajci lahko še pride do prestopov.Vodilni Maribor in druga Olimpija sta bila v pripravljalnem obdobju v popolnem nasprotju. Vijolične je oviral virus, zeleno-beli so ostali brez tretjine članov prvega moštva oziroma brez hrvaških igralcev, ki so odšli po odstavitvi trenerjain športnega direktorja. Z novim trenerjemso se vrnili k Ljubljančanom in domačim fantom. A so neznanka.Tudi tretja Mura in četrti Koper sta bila nasprotujoča: Muro je napadel virus, Koper pa je v domačem okolju imel na voljo idealne razmere. Oba sta se okrepila s tujci: Hrvatje v Mursko Soboto prišel iz Kidričevega, Moldaveciz Olimpije v Koper. Ta je ujel še nekoč najboljšega igralca makedonskega prvenstva, Brazilca. Vrnil se je tudi domači veteran. Domžale! V SNL so si skoraj enotni v oceni, kdo je lahko »prvak« pomladi.Ali branilec naslova Celje, ki je na trenerski stolček postavil slovitega nogometaša, Čeha. Aluminij se je znašel v težavah zaradi okužbe večjega števila igralcev. Zadnji Gorici je prav virus pri Kidričanih ponudil eno od priložnosti, da ujame in prehiti tekmece v boju za 9. mesto ter dodatne kvalifikacije za obstanek.Bravo je iskal strelce in jih našel v nekdanjih članihin. »Ne bomo spreminjali načina igre. Prejeli smo malo golov. To je tudi cilj uvoda v drugi del prvenstva, v katerem želimo biti še bolj neposredni,« je pred prvo tekmo želje razkril trener Brava. V 1. SNL bo prvič samostojno vodil moštvo novi trener Tabora. »Rezerve so vedno, ne glede na to, za kom prideš. Vsi moji predhodniki so opravili odlično delo. Najbrž bomo največ poudarka namenili psihološki pripravi in povezovanju znotraj ekipe,« pa je razkril v tej sezoni že tretji sežanski trener.V nadaljevanju sezone bi Tabor utegnil ostati brez portugalskega napadalca, ki ga želi pripeljati Olimpija.