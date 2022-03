Popoln konec tedna za Zajca v Oberstdorfu

Slovenski skakalni as Timi Zajc se tudi v Oberstdorfu očitno počuti kot doma. Na tamkajšnji letalnici Heinija Klopferja je pred tremi leti slavil krstno zmago v svetovnem pokalu, ta podvig pa je na največji nemški napravi ponovil tudi včeraj. Potem ko je bil po uvodni s poletom, dolgim 211,5 metra, še sedmi, se je z najboljšim dosežkom finala (232 m) zavihtel povsem na vrh.

«Za mano je popoln dan oziroma konec tedna. V soboto sem bil tretji, tokrat pa sem zmagal. Bolje ne bi moglo biti!« je bil Zajc nasmejan po svoji drugi zmagi med elito, na katero je – kot je sam izjavil – čakal res dolgo. »To je bila težka bitka. Moj finalni polet je bil zelo dober, imel sem tudi srečo, v uvodni seriji pa so bile razmere zahtevne,« je pojasnil 21-letni član SSK Ljubno BTC in v isti sapi pripomnil, da komaj čaka še veliki finale sezone od četrtka do nedelje v Planici, kjer si želi »še kaj pokazati«. Oziroma osvojiti: v igri je še mali globus za polete, v seštevku si zdaj deli prvo mesto s Kraftom.

Zajcu sta družbo na slovesni razglasitvi najboljših včeraj delala Poljak Piotr Zyla (218,5 m in 221 m) in Avstrijec Stefan Kraft (212 m in 222,5 m), tik pod zmagovalnim odrom pa je obstal Žiga Jelar (208,5 m in 233,5 m), ki je dan prej z najdaljšima poletoma obeh serij (232 m in 220 m) zablestel z drugim mestom za Kraftom. Tako je 24-letni skakalec iz Spodnje Besnice pri Kranju po sušnih dveh letih spet okusil slast posamične uvrstitve med najboljšo trojico in ponovil svoj najboljši dosežek med elito iz Lillehammerja 2020. Druge stopničke je doživel nadvse čustveno.

Po dveh letih spet na odru

»Razmere niso bile preproste, toda tisti, ki s(m)o bili spredaj na tekmi, s(m)o bili dobri že na treningu. Seveda si potreboval tudi ugoden veter, toda obenem si moral za uvrstitev v vrhu še vedno prikazati dva vrhunska poleta,« je pojasnil Jelar, ki skoraj ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. »Stvari so se lepo odvile in zares sem vesel, da sem po dveh letih spet stopil na zmagovalni oder,« je bil nasmejan član kranjskega Triglava, za katerim je bila doslej precej težka zima.

Rekord Domna Prevca Od Slovencev sta se med elitno osmerico v Oberstdorfu prebila tudi Anže Lanišek (4. in 15.) in Peter Prevc (8. in 12.). Ob Domnu Prevcu (27. in 18.), ki je v včerajšnjih kvalifikacijah izboljšal rekord letalnice (242,5 m), je obakrat točke osvojil tudi Lovro Kos (28. in 19.), enkrat pa Cene Prevc (24. in 37.).

Že pred začetkom sezone mu je račune prekrižala okužba s koronavirusom, ki ga je za več kot mesec dni oddaljila od skakalnic, zaradi česar se je v karavano vrnil šele za novoletno turnejo, na kateri mu sprva nikakor ni šlo po željah. Prvih letošnjih točk se je veselil v Bischofshofnu, odtlej pa se je bolj ali manj redno uvrščal med najboljšo trideseterico.

Med olimpijskimi igrami se je dokazoval v celinskem pokalu, po glavnem vrhuncu zime pa je nadaljeval zbiranje točk med elito. A to kljub temu ni bilo dovolj, da bi ga vzeli s seboj na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Vikersundu, čemur so se čudili mnogi v domačih in tujih skakalnih krogih. V Oberstdorfu je dokazal, da bi si vsekakor zaslužil nastop(e) tudi na norveški pošasti.