Poglejte, kaj je navijač med vožnjo pomolil Pogačarju pred nos: to se ne sme dogajati (VIDEO)

To, da so navijači med kolesarskimi dirkami na določenih delih etap blizu kolesarjev, ni nič nenavadnega. S svojimi bližnjimi vzkliki in kretnjami lahko kolesarje še dodatno spodbudijo, a če niso pazljivi, jim lahko dirko tudi uničijo. Eden izmed navijačev na kolesarski Dirki po Franciji jo je zagodel našemu šampionu Tadeju Pogačarju, a k sreči se je vse skupaj razpletlo brez hujših posledic.

Omenjeni navijač je Pogačarju med vožnjo pred obraz pomolil vrečko s hrano. Zdi se, da je bil v njej čips. Pogačar je najprej glavo nekoliko umaknil, kasneje pa je z njo še na kratko zmajeval, kar bi lahko pomenilo, da je čips dobil neposredno v obraz. Dogodek ni vplival na Pogačarjevo vožnjo, saj je ta lahko v enakem tempu etapo nadaljeval. Je pa navijač dobil pet minut slave.

Pogačar je na današnji etapi Toura v velikem slogu strl žilavega Jonasa Vingegaarda in zmagal. Zdaj ima v skupnem seštevku pred njim eno minuto in 57 sekund prednosti. Dirka pa še zdaleč ni odločena. Jutri je na sporedu nova zahtevna gorska etapa, do konca dirke pa za tem sledijo še tri gorske etape. Zadnji dan dirke, ki bo prihodnjo nedeljo, bo kronometer.