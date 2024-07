Pogačar strl Vingegaarda v velikem napadu (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 14. etape dirke po Franciji. Na trasi od Pauja do vrha na Pla d'Adetu (151,9 km) je v zadnjih štirih kilometrih napadel in strl Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Ciljno črto je prečkal 39 sekund pred dvakratnim zaporednim zmagovalcem Toura.

To pomeni, da je v skupnem seštevku Pogačar še povišal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima 1:57 minute prednosti pred Dancem, ki je s tretjega skočil na drugo mesto. Na tretje je padel danes tretjeuvrščeni v etapi, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki zdaj zaostaja 2:22 minute.

Pogačar je za 79. zmago v karieri in že 13. etapno na Touru napadel štiri kilometre pred ciljem in se takoj odpeljal Dancu ter Belgijcu. Sprva sta še ostajala relativno blizu, v zadnjem delu pa je slovenski as prednost občutno povečal.

Ciljno črto je v etapi s kar 4000 višinskimi metri in tremi zahtevnimi klanci prečkal 39 sekund pred Vingegaardom in 1:10 minute pred Evenepoelom.

V nedeljo bo na sporedu še druga zahtevna etapa v Pirenejih. Trasa 15. etape bo kolesarje peljala od Loudenviella do Plateau de Beilla (197,7 km) s kar 4800 »višincev«.