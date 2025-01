Podlaga neusmiljena do našega asa

Letošnja športna zima je predolimpijska, Milano in Cortina d'Ampezzo 2026 se bližata. Kako čas leti, pred 14 dnevi smo bili še v letu 2024, zdaj smo v 2025. Še prej pa bo prišlo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, to bo že naslednji mesec od 4. do 16. februarja v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu. Za slovenske alpince in alpinke v smučanju pretekli konec tedna ni bil uspešen, 14. mesto Žana Kranjca v veleslalomu v Adelbodnu, kjer je v preteklosti že zmagal, nov odstop Tijana Marovta v slalomu na istem švicarskem prizorišču, ter 17. in 18. mesto Ilke Štuhec v smuku in superveleslalomu v avstrijskem St. Antonu niso tiste uvrstitve, za katere bi dali roko v ogenj, da vlivajo optimizem za bližnji mundial. Bolje napisano, ne uvrstitve, za katere bi dali roko v ogenj, temveč za katere bi dali roko v sneg. Ta pa je bil v Adelbodnu »problematičen«.

Poznavalci namreč pravijo, sami to nismo, saj sneg poznamo le še iz mladosti ali s starih razglednic, da se je odločitev prirediteljev, da zamenja spored tekmovanja, slalom je bil v soboto, veleslalom dan kasneje, izkazala za pravilno. V nedeljo je bila ena najtežjih veleslalomskih prog v svetovnem pokalu obsijana s soncem, snežna podlaga pa malce bolj utrjena kot dan pred tem. Elitni alpski smučarji so jo med nastopi močno načeli, kar je vplivalo na končne rezultate.

Žan Kranjec si je s sedmim mestom po prvem teku pripravil dobro izhodišče za finalni nastop. Bil je zadnji, ki je za vodilnim Loicom Meillardom zaostal manj kot sekundo. Na drugi progi je na smučanje najboljših začela vplivati še svetloba, saj je zgornji del že bil v senci. Številni so imeli na nemirni podlagi zaradi tega težave, tudi Kranjec, ki na nekaterih mestih ni imel idealne linije vijuganja med vratci. A slovenski adut se je rešil iz vseh težav, posledično pa se je to poznalo na času in padcu na končno 14. mesto.

Takšen je šport

»S tekmo nisem povsem zadovoljen. V prvem teku so bili nekateri odsmučani deli dobri, nekateri ne povsem. V drugem sem poskušal bolj smučati na meji. Začel sem bolje, a so se nato pojavile težave in zato je tudi zaostanek večji. Verjamem, da bo že na naslednji tekmi bolje,« je dejal Žan Kranjec, ki je s 14. mestom vpisal najslabši izid v sezoni.

Njegov trener Miha Verdnik je dodal: »To je Adelboden. Tukaj je vedno tako, da je podlaga neusmiljena, kar je še posebej težko v drugem teku, ko sta se izmenjavala senca in sonce. Težka tekma je bila, a to smo pričakovali in se nanjo maksimalno pripravili. Škoda za napake, ki so se zgodile. Vseeno menim, da je bil Žan tokrat pravi. V prvem teku je resnično dobro odsmučal srednji del, drugega se je resnično dobro lotil, a škoda za napako v zgornjem delu. To se je poznalo tudi v spodnjem. Takšen je šport, dejstvo je, da je treba na meji smučati od začetka do cilja. Žan ima pravo hitrost in prepričan sem, da bo že na naslednji tekmi poleg najboljših.«

Domači švicarski navijači so pozdravili novo, že četrto zaporedno v Adelbodnu, zmago Marca Odermatta, slavil je po preboju s tretjega mesta po prvi vožnji. Dvojno zmago Helvetov je zagotovil Meillard, na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa je z izjemno drugo vožnjo z 12. mesta po prvi napredoval Italijan Luca De Aliprandini.

Zdrava prišla v cilj

Smuk v Sankt Anton am Arlbergu je dobila Italijanka Federica Brignone, superveleslalom Američanka Lauren Macuga, veselila se je prvih stopničk in krstne zmage v karieri. Zmaga Macugove ima tudi slovenski pridih, smuči 22-letnice iz Park Cityja pripravlja slovenski serviser Rok Javor. Ponovno pa je v avstrijskih preizkušnjah navdušila veteranka Lindsey Vonn. Američanka pri 40 letih in po petletnem premoru kaže zavidanja vredno formo in lovi 138. stopničke oziroma 83. zmago v svetovnem pokalu. Vonnova je v superveleslalomu zasedla četrto mesto, od stopničk jo je ločilo zgolj 32 stotink sekunde, v smuku je bila šesta. Naslednji ženski tekmi v smuku in superveleslalomu bosta že konec tedna v Cortini d'Ampezzo na prizorišču Olimpia delle Tofane, kjer bodo tekme v alpskem smučanju na olimpijskih igrah leta 2026.

Tudi Ilka Štuhec bi rada smučala hitreje in s čim manj napakami. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

Kako pa je Ilka Štuhec ocenila svetoantonski tekmi, najprej smuk? »Z drugim smukom sezone sem večinoma zadovoljna, a bi se dalo odpeljati tudi drugače in bolje. Napaka v delu pred ciljem mi je vzela ogromno časa, morda tudi kakšno sekundo življenja. Rekla sem si, da naj le spustim, ker sem na treningu tam preveč zavijala, a me je nato odneslo in sem dvakrat zagledala vratca, ki so mi bila na poti. Nekako sem se odzvala in zdrava prišla v cilj. Me je pa to stalo kar nekaj časa in seveda boljše uvrstitve.«

Superveleslalom? »Kaj naj rečem, ponovno v redu, a nekaj grenkega priokusa je zaradi napak. Vsaka se je poznala in me stala nekaj mest, nastop je bil po sistemu toplo-hladno. Nekaj delov na progi je bilo dobrih, nekaj slabih, tako je tudi rezultat povprečen. Ne morem biti povsem zadovoljna. Zdaj ostajam v Innsbrucku, kjer bom najprej opravila nekaj kondicijskega treninga ter malce odsmučala za sebe, nato se z ekipo ponovno vidimo v sredo v Cortini.«