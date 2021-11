Počasi caplja za drugimi

Jutri kvalifikacije

Ob Domnu Prevcu in njegovem bratu Cenetu Prevcu so od slovenskih smučarskih skakalcev včeraj proti Rusiji odleteli še Tilen Bartol, Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc. Kvalifikacije se bodo jutri v Nižnem Tagilu začele ob 16.30, tekmi pa v soboto in nedeljo obakrat ob 16. uri.