Pia Babnik med borovci po nov elitni izkupiček

»Pia bo igrala na zmago. Ker je bila na prvem letošnjem majorju, kjer so bile zbrane vse najboljše golfistke sveta, tretja, so takšna pričakovanja povsem logična,« je pred odhodom v ZDA dal jasno vedeti Aleš Babnik, oče in trener najboljše slovenske golfistke, ki trenutno zaseda 46. mesto na svetovni lestvici. Od jutri do nedelje bo tekmovala na odprtem prvenstvu ZDA (US Open), kjer je na voljo rekordni nagradni sklad v višini 10 milijonov ameriških dolarjev.

Osemnajstletna Ljubljančanka je v začetku aprila navdušila s tretjim mestom na prvem majorju sezone Chevron Championship v Kaliforniji in postavila nov mejnik slovenskega golfa. Od petka je spet onstran luže, OP ZDA je tokrat v mestecu Southern Pines v Severni Karolini, ki med Američani velja za golfsko meko. Pia se je na drugi major sezone odpravila po petem mestu na turnirju evropske serije Jabbra open v Franciji. Ob Ženevskem jezeru je resda lani dosegla prvo zmago na tej ravni tekmovanja, zdaj jo torej napada še med svetovno elito.

V prihodnjih dneh bodo mlado zvezdnico iz Evrope, ki jo sicer Američani že dobro poznajo s turnirjev v nižjih starostnih kategorijah, spet pozorno spremljali, še posebno njene začetne udarce, ki spadajo med najdaljše v svetovni ženski konkurenci. Seveda pa na igrišču Pine Needles Lodge and Golf Club še zdaleč ne bo odločalo zgolj to. »Kot pove ime kraja in igrišča, je območje bogato z borovci. Če žogica zaide v gozd, je udarce težko nadzirati zaradi lusk storžev, ki jih je vse polno po tleh. Drsi že pri hoji in postavljanju, pri udarcu pa ti lahko odnese tudi palico. Temu se bo treba izogniti,« previdno napoveduje Aleš Babnik.

Posebnost odprtega prvenstva ZDA je tudi v tem, da se lahko nanj uvrstijo tudi amaterske igralke z največjim handicapom 2,4, ki si to možnost priigrajo na številnih kvalifikacijskih turnirjih po vsem svetu. Tako je na seznamu za turnir kar 156 igralk, v Kaliforniji jih je bilo denimo 132. Rekordni nagradni sklad v ženskem golfu (9,3 milijona evrov) je omogočilo neprofitno zdravstveno podjetje ProMedica, ki je letos postalo glavni sponzor turnirja. Morda je treba dodati, da je OP ZDA pod omenjenimi borovci turnir z najbogatejšo tradicijo med majorji v ženskem golfu in ob tem premore največji nagradni sklad.

Morda izstopa še ena zanimivost letošnjega turnirja. Organizatorji bodo namreč namenili po 8000 ameriških dolarjev vsaki igralki, ki si po dveh krogih ne bo zagotovila finalnega dela turnirja. Naslov na OP ZDA iz leta 2021 brani Japonka Juka Saso (15. na svetu), to je njena edina zmaga v najmočnejši seriji golfa LPGA. Prvi letošnji turnir major je dobila Američanka Jennifer Kupcho (16.). Onstran Atlantika so zbrane skoraj vse najboljše golfistke na svetu, tudi ta čas vodilna na lestvici Rolex, 26-letna Južna Korejka Jin Young Ko.