Perez kos mokremu asfaltu in vsem tekmecem

Izdatna prednost 116 točk pred zadnjimi šestimi dirkami v svetovnem prvenstvu formule ena je Maxu Verstappnu omogočala razmišljanje o predčasni obrambi šampionskega naslova. Ob idealnem razpletu bi se lahko lovorike veselil že na dirki za veliko nagrado Singapurja, toda minuli konec tedna se ni izšel po njegovih željah. V kaotičnih razmerah je zasedel šele sedmo mesto z dobro minuto zaostanka za zmagovalcem Sergiem Perezom, tako da bo moral do nedelje počakati na novo priložnost na Japonskem.

Max Verstappen (Red Bull) bi moral zmagati in obenem osvojiti vsaj 22 točk več kot Charles Leclerc (Ferrari), da bi lahko proslavil naslov prvaka že v Singapurju, toda teoretični izračun se mu ni izšel. Še več: Monačan si je tokrat privozil drugo mesto pred moštvenim sotekmovalcem Carlosom Sainzem in Landom Norrisom (McLaren) ter pred zadnjimi petimi preizkušnjami v Suzuki, Austinu, Ciudadu de Mexicu, São Paulu in Abu Dabiju zmanjšal svoj primanjkljaj v primerjavi z vodilnim na 104 točk. Nizozemčev naskok je vendarle še vedno tako velik, da bi ga lahko ustavil zgolj velik nenadejan zaplet.

Singapur ni bil srečen kraj za Maxa Verstappna. FOTO: Mohd Rasfan/Reuters

Nenavadne – a vendarle ne dovolj – so bile že razmere na 17. preizkušnji sezone. Start so zaradi mokre steze prestavili za eno uro, nato pa so dirkačem jemali ritem težave z gumami, zdrsi iz idealnih linij in posredovanja varnostnega avtomobila. Še najmanj napak sta delala Leclerc in Perez, ki sta dirko začela z vodilnih položajev in na koncu tudi odločila o zmagovalcu. Za 7,6 sekunde je bil hitrejši Mehičan, a tudi nad njegovo uvrstitvijo je lep čas slonela senca dvoma zaradi suma, da je s prehitrimi pospeševanji za varnostnim vozilom nepravilno večal svojo prednost. Slednjič so mu vendarle priznali drugo zmago v sezoni (maja je bil prvi v Monte Carlu) in četrto v 12-letni karieri v formuli ena.

Perez: Najbolje doslej

»To je bila verjetno moja najboljša predstava doslej. Zmagal sem, čeprav so bile razmere izjemno zahtevne. Zadnji krogi so bili razburljivi, med vožnjo še nisem povsem začutil napetosti, zato pa me je oblila, takoj ko sem stopil iz dirkalnika. Dal sem vse od sebe in preprosto ne vem, česa me obtožujejo. Naročili so mi, da moram povečati razdaljo do varnostnega avtomobila, in to sem tudi storil. Če bo Max osvojil naslov prvaka že na Japonskem, bo uprizoril nekaj posebnega. Toda danes se lahko jaz veselim zmage,« je zbranim novinarjem pojasnil Sergio Perez.

Verstappen je pripotoval v Singapur po imenitnem nizu petih zaporednih zmag, a mu že v kvalifikacijah ni šlo po željah, saj je zasedel šele osmo mesto. Na dirki pa je izboljšal svoje izhodišče le za eno stopničko. »Težave so se začele zelo zgodaj, ko se je moj dirkalnik začel plaziti po trebuhu in sem moral v boks, mi je preostal le še boj za vzpon z zadnjega mesta in kakšno drobtinico. Ni lahko, ko začneš iz ozadja z avtomobilom, ki ne deluje najbolje,« se je pridušal na cilju.