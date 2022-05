Ola Vigen Hattestad: doma ga je že motil računalnik

Junij bo pri prenovljeni slovenski reprezentanci v smučarskem teku pomemben mesec. Najprej se bo ekipa zbrala v Ramsauu pod ledenikom Dachstein v Avstriji, nato se bo po včerajšnjem odhodu na domačo Norveško v nedeljo, 19. junija, vrnil novi glavni trener slovenske izbrane vrste Ola Vigen Hattestad in se temeljito lotil visokih ciljev. Z njim smo govorili v Ljubljani. Tik pred odhodom na brniško letališče je razkril nekaj misli o sezoni in seveda tudi selitvi Anamarije Lampič k biatlonu.

Marsikoga med poznavalci teka na smučeh je presenetila novica, da zapuščate Norveško in se lotevate izziva v Sloveniji. Resda okolje poznate, od tu je doma tudi vaša partnerica Katja Višnar, naša dolgoletna reprezentantka.

»Seveda odločitev ni bila sprejeta v hipu. Veliko sem premišljeval, odločali pa so tako športni dejavniki kot tudi zasebni. Lotil sem se pogleda k bazi slovenskih reprezentantov, večino poznam, saj sem tu že deloval, in verjemite, da sem zelo motiviran za delo. Priznam tudi, da se veselim življenja v Sloveniji, marsikdo tu uživa in verjamem, da bo všeč tudi družini in meni.«

Živeli boste, predvidevam, na Bledu?

»Drži, tam smo že bili in zdaj se vračamo. Več je bilo razlogov, seveda sem se o vsem temeljito pogovoril tudi z norveško zvezo, na koncu pa je prevladalo to, da bom imel v Sloveniji več časa za družino, kot sem ga imel v domovini. Seveda mi je jasno, da me zdaj tu čaka veliko dela, a verjamem, da bo za nas tu bolj preprosto.«

Zdaj se boste le morali lotiti učenja slovenščine, kajne?

»Seveda, o tem ni dvoma. Saj sem v Katjini navzočnosti, pa denimo s šestletnim sinom Ludvikom, poslušal slovenski jezik, a živeli smo vendarle na Norveškem in delal sem pri norveški reprezentanci. Od jeseni, ko bo šel Ludvik tu v šolo, slabo leto stara Lara pa bo tudi že spoznavala prve besede, mi bo slovenščina še bližje.«

Ob vsem spoštovanju do vaših družinskih odločitev vas seveda moramo vprašati tudi o športnih vzrokih. Ko kdo zapusti norveško vrsto v smučarskem teku, je to tako, kot bi šel iz nemške nogometne reprezentance, kanadske hokejske, avstrijske v alpskem smučanju ...?

»Seveda, povsem razumem vaše razmišljanje. Delal sem, užival in se veliko naučil pri norveški reprezentanci. Toda obenem je bilo tam že preveč dela in analiz za računalnikom, ni bilo več toliko pristnega živega stika. To sem pogrešal. Veste, ko si trener na Norveškem, si že bolj vodja, mene pa bolj zanima to neposredno strokovno delo s športnikom.«

A zdaj pri slovenski reprezentanci ni več Anamarije Lampič. Kako gledate na njeno odločitev?

»Zame so šport sanje, pravzaprav uresničevanje sanj. Le takrat si močno motiviran. In če si je Ana tako želela v biatlon, razumem njen prestop. Ona ve, kaj je najbolje zanjo. Seveda bi jo rad videl v tekaški smučini, toda odločila se je za biatlon, upam, da bo uspešna, jaz pa moram zdaj misli usmeriti k obstoječi ekipi.«