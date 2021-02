Oblak, Kampl in Iličić z različnimi izzivi

Napeto februarja in marca Liga prvakov, pari osmine finala: Barcelona – PSG, Leipzig – Liverpool (16. 2.), Porto – Juventus, Sevilla – Borussia Dortmund (17. 2.), Atletico Madrid – Chelsea, Lazio – Bayern (23. 2.), Atalanta – Real Madrid, Borussia M. – Manchester City (24. 2.). Povratne tekme bodo med 9. in 17. marcem.

Samozavestni Atletico

Čez dva tedna bo oživela nogometna liga prvakov, paradno Uefino tekmovanje, ki bo doživelo vrhunec 29. maja v Istanbulu. Polovica klubov, ki so vstopili v sezono 2020/21, še upa na majski obisk Bosporske ožine, med njimi tudi trije s slovenskim pridihom. Kandidati za nastop v finalu so različno (ne)pripravljeni na akcijo. Osmino finala bodo čez 14 dni odprli v Barceloni in Leipzigu, kjer bosta gostovala PSG in Liverpool.Že danes je jasno, da bodo imeli privrženci najmočnejšega tekmovanja na svetu resno dilemo, kam vreči svoje oko – na vnovično bitko Barçe in Parižanov ali poskusin soigralcev, da vzamejo skalp Liverpoolu. Kako močni so pretendenti za finale na stadionu Kemal Atatürk? Barcelona z aferami zbuja vtis, kot da si zabija žeblje v lastno krsto, toda trenerje uravnotežil ekipo, ki je nanizala pet zmag v prvenstvu, med njimi štiri na tujem.PSG odkrito meri na nogometni Mont Blanc, četudi zavoljo neuspeha v domačem prvenstvu, kjer bije bitke z Lillom, Lyonom in Monacom. Najučinkovitejši strelci Parižanov so(14 + 6 podaj),(9 + 0),(6 + 3) in(3 + 6). Tudi Leipzig igra po načelu toplo-hladno, kotira na visokem drugem mestu bundeslige, toda 7 točk za Bayernom. Nemški rdeči biki so nepredvidljivi z značilno igro visokega presinga, ki jo uveljavlja trener. Bomo videli, kako uspešni bodo v dvoboju z angleškimi prvaki. Ti se zanesljivo pobirajo, Liverpool je dvakrat zaporedoma zmagal v Londonu (Tottenham, West Ham), z 1,1 milijarde evrov vredno ekipo premore najdražji igralski kader v Evropi.Tudi poznejši pari vsebujejo zanimive klube. Manchester City nemara igra v najboljši formi med vsemi v Evropi, morda zato, ker ga ne zanima le doseženi gol več, marveč tudi obramba – ekipa trenerjaje v 20 krogih ustvarila razliko v golih 37:13. Atletico Madrid je zgodba zase, saj maršira proti naslovu španskega prvaka in ima s tekmo manj kar deset točk prednosti pred Realom in Barcelono, ob tem pa fantastično razliko v golih 40:10! Bomo videli, kako dolgo bo trenerlahko vodil bitki na dveh frontah, gotovo pain soigralci kipijo od samozavesti. Rekorder Real Madrid?Dolgo se je govorilo o krizi Barcelone, toda še huje je v taboru belega baleta, ki je popolnoma nepredvidljiv in nihče ne ve, kako (visoko) bo končal sezono, v kateri iščejo sovražnike vsi: kapetanželi drugam, trenervztraja pri svojem, predsednikpa se ukvarja s športno politiko in živi v letu 2024. Bo to izkoristila Atalanta?in druščine ne kaže podceniti, četudi ne kažejo stanovitnosti kot v najboljšem obdobju leta 2020.In, ne pozabimo: evropski prvak Bayern je nanizal štiri zmage, hiti proti novemu naslovu nemškega prvaka, njegov prvi topničarpa kotira pri 24 golih v pičlih 19 krogih!