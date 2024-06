Nemci svarijo svoje državljane: Pozor, to se dogaja na hrvaškem morju

Glede na veliko število nemških državljanov, ki letne počitnice preživljajo na Hrvaškem, tamkajšnji mediji pred počitnicami večkrat poročajo o Hrvaški. Tokrat pišejo o pojavu, ki Nemce precej jezi, še bolj pa verjetno Hrvate. Mislimo na cvetenje morja in »rjavi sluzi«, ki kopalcem onemogoča kopanje v sicer turkiznem morju. O tem so pisali tudi Slovenci na nekaterih družbenih omrežjih.

»Pravzaprav gre za morski cvet, ki pa ga na družbenih omrežjih zaradi njegove sluzaste konsistence pogosto opisujejo kot »morski smrkelj« ("Meeresrotz"), poroča ProSieben.

Tudi RTL uporablja isti izraz. »Vse več plaž na Hrvaškem zaseda nezaželena morska trava. Nekateri turisti poročajo, da je bilo iskanje območja brez alg neuspešno. Preproga iz alg je na koži neprijetna. Pri tem ne pomaga niti dejstvo, da gre v bistvu za običajen naravni pojav,« piše RTL.

Nemški mediji ob tem tudi poroičajo, da je to povsem neškodljiv in nestrupen pojav, poudarjajo pa, da je možen neprijeten vonj.

Povzroča ga tudi povečana količina padavin. Iz Centra za raziskave morja na Inštitutu Ruđer Bošković so izvedeli, da gre za skupek enoceličnih alg, ki niso niti nevarne niti strupene, ampak gre za organski material, ki se razgradi in ustvari vonj. »Rdeča plima« ponoči lahko povzroči zanimiv učinek lesketanja morja, pa so omenili tudi lepšo stran pojava.

Sicer pa do hitrega razmnoževanja zelenih alg v morju prihaja redno spomladi ali poleti. Z Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvaške so sporočili, da se to zgodi ob določenih vremenskih razmerah, kot so spremembe temperature morja in večje količine padavin v spomladanskem obdobju.