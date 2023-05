Ni počitka za prvaka

V romunski prestolnici Bukarešti poteka uvodni turnir osme izvedbe elitne serije Grand Chess Tour. Format tekmovanja s skupnim nagradnim skladom skoraj milijon in pol ameriških dolarjev ostaja enak kot lani, tako kot tudi preostala štiri prizorišča, na katerih se bodo igralci dvakrat pomerili v standardnem šahu, trikrat pa v kombinaciji pospešenega in hitropoteznega tempa. V prvem delu serije se bo karavana v drugi polovici tega meseca mudila v Varšavi, na začetku julija v Zagrebu, zaključek pa bo v drugi polovici novembra in v začetku decembra v ameriškem Saint Louisu.

Ena od glavnih atrakcij letošnje serije je, da v njej nastopata tako novopečeni svetovni prvak Ding Liren kot tudi njegov tekmec v nedavno končanem dvoboju Jan Nepomnjašči. Akterja sila zanimivega obračuna v kazahstanski Astani sta tako le teden dni po dramatičnih podaljških v pospešenem tempu, ki so po izenačenju v rednem delu poskrbeli za končno odločitev, že ponovno sedla za šahovnico. Glavno vprašanje je seveda predvsem, kako se bo Ding Liren odrezal v svojem prvem nastopu kot novi svetovni prvak. Prva polovica turnirja nakazuje, da od njega večjih presežkov bržčas ne moremo pričakovati, saj časovna bližina sila napornega tritedenskega dvoboja pač terja svoj davek. Ding je remiziral uvodne štiri parije, med katerimi je bilo tudi ponovno srečanje proti Nepomnjaščiju. Slednje je sledilo podobnemu scenariju, kot smo ga pogosto lahko videli v dvoboju. Nepomnjašči je vodil bele figure in je z boljšo otvoritveno pripravo prišel do lepe prednosti, borbeni in iznajdljivi Ding pa je v nadaljevanju postopoma vzpostavil ravnotežje in si z natančno obrambo zagotovil delitev točke.

Caruana v vodstvu

Sicer pa je najboljši začetek turnirja uspel še enemu nekdanjemu udeležencu dvoboja za naslov svetovnega prvaka, izzivalcu Magnusa Carlsena iz leta 2018, Američanu Fabianu Caruani. Ta v uvodnem krogu z belimi figurami sicer ni uspel prebiti obrambe Romuna Bogdana-Daniela Deaca, po remiju z Dingom s črnimi figurami pa je v nadaljevanju prednost prve poteze izkoristil za dve zaporedni zmagi. Najprej je v vsega triindvajsetih potezah ugnal Francoza Maxima Vachier-Lagrava, v četrtem krogu pa v precej daljši partiji z zelo tehničnim pristopom v končnici še Nepomnjaščija. Caruana je tako prvi, ki se mu je uspelo prebiti v samostojno vodstvo.