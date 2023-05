Ne boste verjeli, kdo je gledalec, ki je Rogliča porinil do zmage

Včerajšnja odločilna etapa na Dirki po Italiji je bila zares nepozabna. Glavni heroj na njej je bil naš Primož Roglič, ki je ugnal vso konkurenco. Ima pa etapa še enega heroja, ki je to postal po naključju. To pa je, kot poroča Val 202, Mitja Mežnar, ki je slovenskemu kolesarskemu šampionu ob težavah s kolesom priskočil na pomoč.

33-letnega Kisovčana je, ko je rešil težavo z verigo, skupaj s članom Jumbo-Visme potisnil v klanec, tako da je slovenski šampion hitro prišel do hitrosti za nadaljevanje. Zgodba je zares neverjetna, saj je bil Mitja Mežnar pred leti skupaj s Primožem Rogličem v mladinski reprezentanci smučarskih skokov.

»Ko sem za ovinkom videl Primoža z okvaro, z nogo na tleh, sem bil res popolnoma presenečen. Kakšen šok je to šele moral biti za Primoža glede na to, da je bila to njegova odločilna dirka. Zelo sem vesel, da se je vse skupaj dobro sešlo«, je Mežnar povedal za Val 202.

Zanimivo, da se je ta nenadejani heroj dirke, kot je zaupal, pred tem slišal s Primožovo mamo, ki je zabičala, da se Primožu ne sme pomagati s potiskanjem. Zaradi tega bi lahko slovenski kolesar dobil pribitek sekund, a v včerajšnjem primeru jih ni, saj je dobil pomoč ob okvari kolesa in ne v normalnih okoliščinah. Kot je še povedal Mežnar, je Primožu poizkušal podzavestno pomagati in ga spraviti nazaj. To mu je še kako dobro uspelo. Bravo!

