Kakšen dan! Roglič bo verjetno zmagovalec Dirke po Italiji!

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo najverjetneje osvojil Dirko po Italiji. Zmagal je na predzadnji etapi na dirki, na kronometru. Do te etape vodilnega na dirki Gerainta Thomasa je ugnal za 40 sekund in ima tako sedaj v skupnem seštevku 14 sekund prednosti pred zadnjo etapo, ki bo, če ne bo prišlo do kakšnega neljubega dogodka, samo formalnost.

Na dirki je že vse kazalo na to, da bo Roglič zaradi težav s kolesom ostal brez skupne zmage, a tokrat je smolo udaril nazaj. Kljub smoli mu je uspelo nadomestiti 26-sekundni zaostanek, ki ga je imel za Thomasom pred začetkom kronometra.

Verjetna zmaga na Dirki po Italiji bo Rogličev največji uspeh doslej. Še posebej veliko težo ima, ker bo dosežena v neposredni bližini Slovenije in pred ogromnim številom slovenskih navijačev. Rogliča do zmagoslavja loči samo še jutrišnja etapa, ki bo precej lažja, kot je bila današnja, in ni za pričakovati, da ga bodo tekmeci na njej napadali.

Roglič je bil med letošnjo dirko po Italiji zelo dobro razpoložen. Največ čustev pri njem pa smo lahko videli po današnji etapi.

