Naša smučarka na novinarsko konferenco prišla z berglama in oznanila konec kariere

Slovenska alpska smučarka Tina Robnik se je po koncu tekmovalne sezone 2022/23 pri 31 letih starosti odločila za konec tekmovalne poti. Odločitev o koncu kariere je razkrila danes na novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani. Robnik avgusta čaka tretja operacija na desnem kolenu, ki ga je poškodovala pred dvema mesecema.

»Odločila sem se, da zaključim svojo profesionalno športno kariero. Mislim, da je bilo pričakovano, glede na vse poškodbe, zadnja poškodba je bila res zelo huda,« je dejala Robnik, ki je na novinarsko konferenco prišla z berglama. Te bo še nekaj časa uporabljala pri hoji.

Dolga rehabilitacija

»Rehabilitacija bo zelo dolga. Tudi če bi se nekako želela vrniti se niti naslednjo sezono ne bi uspela,« je še dejala Robnik. Konec avgusta oziroma začetek septembra jo čaka še tretja operacija, v kateri ji bodo obnovili strgane kolenske vezi na desnem kolenu ter odstranili vijake in ploščice, ki so ji jih vstavili. »Ni bilo dvomov, odločitev ni bila težka, sem zelo hitro vedela pri sebi, da pač pomeni to konec. Stanje kolena gre počasi na bolje. Danes sem imela zdravniški pregled in imam dovoljenje, da lahko začnem stopati na nogo, še vedno pa moram uporabljati bergle,« je dodala. Gibljivost kolena je precej zmanjšana, tako da še ne more denimo voziti avta.

Robnik je osemkrat doživela zlom kosti, dvakrat je imela strgane kolenske vezi. Nazadnje pa je tekmovalka iz Luč v Zgornji Savinjski dolini v obdobju petih mesecev doživela dve poškodbi. Lani septembra si je ob padcu na treningu v Saas Feeju poškodovala desno koleno in izpahnila ramo. Nato se je vrnila na tekmovalne proge ter je osvojila dve točki z 29. mestom na drugem veleslalomu za Zlato lisico v Kranjski Gori. A je februarja med prostim smučanjem v Kranjski Gori sledila nova še hujša poškodba na isti nogi.

Dvakrat na olimpijskih igrah

Tina Robnik se je v svetovnem pokalu na šestih tekmah uvrstila v najboljšo deseterico, štirikrat na veleslalomih, dvakrat na paralelnih tekmah. Najvišje je posegla na veleslalomu v Kranjski Gori leta 2020, ko je bila šesta. Nastopila je na olimpijskih igrah v Pekingu in Pyeongchangu ter na svetovnih prvenstvih v Schladmingu, v St. Moritzu in Cortini d'Ampezzo, kjer je bila leta 2021 na individualni paralelni tekmi s petim mestom najboljša Slovenka.

Robnik je končala študij na fakulteti za socialno delo ter je zaposlena v zavodu za osebno asistenco. Poleg smučanja pa je odkrila še eno strast v življenju, veseli jo fizioterapija ter se je prijavila na študij fizioterapije v Ljubljani.