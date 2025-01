Naš selektor po bolečem porazu s Hrvati: Ne boli ta tekma, boli, da je sodniški par ...

Privrženci slovenske rokometne reprezentance so po navdušujočih predstavah na lanskem olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu pričakovali kontinuiteto učinkovitih nastopov na veliki sceni. A slovenskim rokometašem se na letošnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem ni izšlo, turnir zapuščajo brez načrtovanega četrtfinala.

»Nimam odgovora, iskreno«

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana v hrvaški prestolnici niso ponovili izjemnih predstav iz Francije. Na vseh treh tekmah proti primerljivim tekmecem so najbolj bodle v oči njihova nezbrana igra in številne tehnične napake. Na dvoboju proti Islandiji so jih naredili 15, proti Egipčanom 19, na obračunu proti Hrvatom, ko so že izpadli iz boja za uvrstitev med najboljših osem, pa je bilo deset tovrstnih napak.

»Nimam odgovora, iskreno,« je bil Zormanov odziv na številne tehnične napake njegovih varovancev na ključnih tekmah v Zagrebu, dodal je: »Fantom ne morem ničesar očitati. Na vseh tekmah so se borili do zadnjih sekund, prisotna je bila želja, a pokopale so nas tehnične napake, ki jih je bilo odločno preveč za tako visoko raven tekmovanja.«

Po bolečem porazu s Hrvati

»Nihče ni pričakoval, da bomo tako odprli tekmo, a žal v drugem polčasu nismo zdržali. Na koncu pa ni odločal le rokomet, fantje so danes dali vse od sebe. Škoda, da takšne igre nismo prikazali na obračunih z Egiptom in Islandijo, lahko se pritožujem nad sodniškimi odločitvami, a dejstvo je, da rokomet danes ni zmagal,« je po porazu proti Hrvatom dejal Zorman. In še: »Ne boli ta tekma, boli pa, da je isti češki sodniški par sodil v polfinalu olimpijskih iger.«