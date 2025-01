Po porazu Slovencev proti Hrvatom obtožbe iz Islandije: Tekma je bila dogovorjena (VIDEO)

Poročali smo že, da je slovenska moška rokometna reprezentanca na svoji zadnji tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu izgubila proti Hrvaški s 26:29 (15:15).

V incident vpletena Borut Mačkovšek in Ivan Pavlović

Se je pa ob polčasu na parketu Arene Zagreb zgodil incident, ko je izbruhnil prepir med rokometaši. V zadnjem napadu so imeli Hrvati priložnost za vodstvo proti Slovencem, a je niso izkoristili, nato pa je prišlo do povsem nepotrebnega spopada, ki je skoraj prerasel v boj.

Blaž Janc je storil prekršek nad Ivanom Pavlovićem, Hrvatu to ni bilo všeč, proti njemu pa je krenil tudi Borut Mačkovšek. Kmalu je nastala gneča na parketu, izbruhnil je prepir ... Posnetek dogajanja si lahko ogledate tule.

»Tekma je bila dogovorjena«

In seveda je celotna rokometna Evropa z velikim zanimanjem spremljala tekmo v polni Areni Zagreb, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa je spregovoril sloviti rokometni strokovnjak Rasmus Boysen:

»Domačim je povsem uspelo! So med najboljših osem! Duvnjakov zadnji ples se nadaljuje,« je na svojem profilu na X sporočil Boysen, pod objavo pa se je oglasilo kar nekaj nezadovoljnih Islandcev.

Na koncu so se izkazali za največje poražence, končali so na tretjem mestu v skupini in ostali brez četrtfinala, odločilen pa je bil ravno poraz proti Hrvaški: »No, sodniki so pomagali, veliko,« je zapisal eden od uporabnik omrežja X, drugi iz Islandije pa je dodal: »Tekma je bila dogovorjena.«