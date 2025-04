Pri Fordu električno še eno klasično ime, najcenejši se začne pri 39 tisočakih pred subvencijo (FOTO)

Ford je lani poslal na trg električni model ford explorer, zdaj pa mu dodaja še tehnično podoben, a vendarle precej drugače oblikovan avtomobil z imenom ford capri. Ima sorodno osnovo kot električni volkswagni, a če je explorer bližje VW ID.4, je capri bližje ID.5. Dolg je 463 centimetrov, skoraj 20 več kot explorer.

Kupejevska linija

Navzven ima ta križanec kako bolj kupejevsko linijo, s čimer želi vsaj približno spominjati na nekdanji model s tem imenom. Od explorerja se razlikuje tudi po drugače oblikovanih lučeh. Znotraj je to pač prostoren, zračen avtomobil, v obeh potniških vrstah in v prtljažniku, ki s 572 litri precej presega tistega v explorerju.

Originalni capri Ford je originalnega kupejevskega caprija predstavil leta 1969. Avto je hitro postal uspešnica: do konca leta 1986 so jih izdelali skoraj 1,9 milijona.

Za volanom je podobnosti z explorerjem pričakovano več, tudi tu izstopa premični pokončni sredinski zaslon. Sredinska konzola ponuja do 17 litrov prostora; vanjo lahko spravimo celo prenosni računalnik ali več 1,5-litrskih plastenk. Šminkerski videz zaokrožajo 19- ali 20-palčna platišča iz lahke litine, precej divja pa je tudi predstavitvena rumena barva vivid yellow.

Več pogonov in baterij

Kot rečeno, je novodobni capri povsem električen, lahko ima zadnji ali štirikolesni pogon. Tudi pogonska moč se razlikuje, od 125 ali 210 kW (170 ali 286 KM) za zadnji pogon in 250 kW (340 KM) v primeru štirikolesnega; slednji stotico doseže v 5,3 sekunde. Podobno ima baterija tri zmogljivosti: 52, 77 ali 79 kWh.

50 modelov naj bi prodali pri nas.

O realnem dosegu je težko govoriti, a proizvajalec pri najmočnejši bateriji obljublja kar 620 kilometrov z enim polnjenjem. Polnjenje z enosmernim tokom naj bi dosegalo moč do 135 oziroma 185 kW, kar v praksi pomeni manj kot pol urice za od 10 do 80 odstotkov baterije. Asistenčne sisteme za pomoč vozniku sestavlja 12 ultrazvočnih senzorjev, pet kamer in trije radarji.

Nemška izdelava

Caprija tako kot explorerja izdelujejo v Fordovi tovarni v Kölnu, ki je po lanski popolni prenovi namenjena le električnim avtomobilom. Capri je nekoliko dražji od explorerja, pred subvencijo stane od 39.000 evrov, to je z najmanjšo baterijo. Če ima srednjo, stane najmanj 46.000, s štirikolesnim pogonom pa ga cenijo na 48.000. Seveda ponujajo različne akcije, povezane s financiranjem, a je treba dobro preveriti, koliko so pravzaprav ugodne. Pri nas pričakujejo, da bodo letos prodali 50 primerkov caprija.