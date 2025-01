Naša reprezentanca se je na večnem derbiju dobro upirala, a v Areni je morala priznati premoč

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu izgubila proti Hrvaški s 26:29 (15:15).

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so vse možnosti za preboj v četrtfinale zapravili v petek proti Egipčanom, tako da je bil sosedski obračun v zagrebški Areni zanje bolj prestižnega pomena.

Na poslovilni tekmi so v peklenskem vzdušju in do zadnjega kotička napolnjeni zagrebški Areni prikazali svojo najboljšo predstavo, a klonili za tri gole. Tekmo si je ogledala tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Najbolj učinkovit Aleks Vlah

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah s šestimi goli. Blaž Janc, Tilen Kodrin, Kristjan Horžen in Tilen Makuc so dosegli po tri zadetke.

Slovenska izbrana vrsta je v hrvaški prestolnici dosegla tri zmage in doživela tri poraze. Premagala je Kubo, Zelenortske otoke in Argentino, izgubila pa proti Islandiji, Egiptu in Hrvaški.

V skupini 4 so Hrvaška, Egipt in Islandija zbrale po osem točk, po razpletih na medsebojnih tekmah pa sta se v četrtfinale uvrstili Hrvaška in Egipt. Slovenija je zbrala štiri, Argentina dve točki, Zelenortski otoki pa so brez njih.