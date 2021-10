Napovedali zimo z vrhom v Pekingu

Leto je naokrog, dodobra smo že vstopili v oktober in v veliki tekmovalni družini Smučarske zveze Slovenije je napočil čas za predstavitev javnosti pred novo zimo. Le lani je bilo drugače. Takrat je zlovešči virus spremenil marsikaj in prekinil tudi to dolgoletno tradicijo. Tokrat pa je le napočil čas za snidenje s Planico.

Slednja je v delovnem tednu doživela vrvež kot ob najbolj obiskanih in s soncem obsijanih vikendih. Lep dan je pošiljal pozitivno energijo k Petru Prevcu, Jakovu Faku, Niki Križnar, Evi Urevc, Žanu Koširju in vsem drugim, ki so razgrinjali načrte prihajajoče sezone – in ta bo prav posebna. Februarja se bo namreč po štirih letih v Pjongčangu 2018 spet zbrala zimska olimpijska druščina in podobno kot v Južni Koreji bo osrednji športni dogodek na snegu in ledu v sezoni na azijski celini.

Tokrat v Pekingu, metropoli Kitajske, s številnimi gorskimi prizorišči v razdalji od 100 do 200 km.

Niso še dosegli vsega, kar želijo

Toda to akterjev ne obremenjuje, slovenske želje po napadu na nove kolajne so jasne. V zimski zgodbi ima naša reprezentanca močne adute, sanjski seveda ostaja iztržek 8 kolajn iz Sočija 2014, nazadnje sta v hribih Južne Koreje na stopničkah za zmagovalce med slovenskimi reprezentanti stala biatlonec Fak in deskar Košir.

Slednji, star 37 let, je tudi včeraj ob spominu na zaporedne olimpijske stopničke (na njih je stal tudi leta 2014, in to celo dvakrat) omenil nove visoke cilje: »Nisem še dosegel vsega, kar si želim, zato še nisem prekinil športne poti,« je dejal lastnik kristalnega globusa in treh olimpijskih kolajn, med katerimi še ni zlate. Ambiciozen ostaja tudi 34-letni Fak, zdaj oče že treh hčera, ponosen, da je njegov nekdanji sostanovalec s tekem Janez Marič zdaj glavni trener slovenskih biatloncev.

Več kot v prejšnji sezoni si želijo naši smukači, skakalci in skakalke, z vrhunskimi dosežki bi radi ohranili izjemno priljubljenost med navijači.

Trener Goran Janus se trudi, da bi nordijsko kombinacijo med pričakovanjem planiškega svetovnega prvenstva 2023 dvignil na višjo raven, ambiciozni pa so tudi tisti, ki jih zaradi treninga v tujini včeraj na srečanju ni bilo: Anamarija Lampič, Ilka Štuhec ter alpska smučarska srenja v tehničnih disciplinah, ki že odšteva do znamenite premiere, prihodnji konec tedna, 23. in 24. t. m., v Söldnu na Tirolskem.