Najboljšim v Wimbledonu vse več: letošnji nagradni sklad je 52,3 milijona evrov

V Wimbledonu odštevajo zadnje dneve do vrhuncev v moški in ženski konkurenci, v igri za nemara najprestižnejši lovoriki v tenisu ostajajo le najboljši. Ti ne bodo poželi le večino slave in soja žarometov, najmočneje bodo odebelili tudi svoje bančne račune. Nagradni sklad na londonskem turnirju narašča iz leta v leto, zato je razumljivo tudi letos rekorden.

Najstarejši teniški turnir živi vse od leta 1877, ko se je za naslove najboljših merilo 22 amaterskih igralcev – povečini zgolj za čast in nekaj slave. Slednja je bila močno omejena in neprimerljiva z dometom današnjih uspehov. Dekleta so prijela za loparje le sedem let pozneje. Oprijemljive nagrade so resda spoznali šele leta 1968, ko so se amaterskim igralcem pridružili v Wimbledonu tudi profesionalci. Tedanji zmagovalec je prejel dva tisoč funtov, zmagovalka 750 funtov, skupni denarni sklad je znašal 26.150 funtov.

Nagradni sklad raste iz leta v leto, pod drobnogled pa smo vzeli njegovo rast od leta 2007, ko so organizatorji zgodovinsko izenačili finančne prejemke fantov in deklet. Slednja so dotlej za enak dosežek prejemale malenkost nižje nagrade. Tudi letošnji nagradni sklad je rekorden – znaša 44,7 milijona funtov oziroma po naše 52,3 milijona evrov. Zmagovalca bosta pospravila v žep vsak po 2,7 milijona evrov. Ne gre le za višino sklada, iz leta v leto naraščajo tudi nagrade za manj uspešne tekmovalce, ki se poslovijo že v začetnih krogih ali celo v kvalifikacijah za 1. krog turnirja.

Đokoviću že 152 milijonov

Tamara Zidanšek je denimo za slovo v 2. krogu kvalifikacij prejela 21.750 funtov (25.430 evrov), premagala jo je prav rojakinja Kaja Juvan, ki je za preboj v 2. krog turnirja iztržila 85.000 funtov (99.400 evrov). Nagrade po posameznih ravneh dosežkov? Prvi krog prinaša 55.000 funtov, 2. krog 85.000, 3. krog 131.000, 4. krog 207.000, četrtfinale 340.000, polfinale 600.000, finale 1,175 milijona, zmaga v finalu pa 2,35 milijona funtov.

Za posameznike je na voljo 10,9 odstotka več kot lani, za kvalifikacije 14,5 % kot lani – slednje govori o večji solidarnosti med igralci –, za dvojice 10,7 odstotka več in za invalide 19,4 odstotka več kot lani oziroma natančno 738.000 funtov. Rahel padec sklada so zabeležili le leta 2021, torej v času pandemije koronavirusa, zaradi katere so izvedbo turnirja v letu 2020 celo odpovedali.

52,3 milijona evrov znaša letošnji nagradni sklad v Wimbledonu, leta 2013 je znašal polovico tega.

Wimbledon lahko postavimo tudi v širši kontekst turnej ATP in WTA. Novak Đoković je z nagradami na vseh turnirjih zaslužil 152 milijonov evrov. Najboljši slovenski igralki sta na dosedanjih turnirjih z nagradami zaslužili približno 2,6 milijona evrov (Zidanšek) oziroma 1,6 milijona evrov (Juvan).