Na Kolovrat brez polivanja in porivanja

Izjemno uspešen dan na Giru je za ekipo Bahrain Victorious. V 17. etapi se je v njenem dresu rodila nova kolumbijska kolesarska zvezda, 22-letni Santiago Buitrago, ki je bil najmočnejši med ubežniki. Zasedba, ki jo vodi športni direktor Gorazd Štangelj, se je veselila še skoka Mikela Lande na 3. mesto v skupnem seštevku. Največ pozornosti pa bo požela tudi jutri, ko bo karavana rožnate dirke obiskala Slovenijo.

Barve bahrajnske ekipe namreč brani edini slovenski kolesar na dirki Domen Novak, ki je tudi tokrat odlično opravil pomočniško delo ter z narekovanjem ostrega tempa strl dotlej tretjeuvrščenega Portugalca Joãa Almeido (UAE). V skupnem seštevku ga je prehitel njegov kapetan Landa, ki pa se v hribih okoli Trenta ni mogel otresti Richarda Carapaza (Inoes) v rožnati majici in njegovega najbližjega zasledovalca Jaija Hindleyja (Bora Hansgrohe).

Slednja na vrhu še vedno ločijo samo tri sekunde in ker bo danes na sporedu ravninska 18. etapa, je pričakovati, da je to stanje, v katerem bo karavana Gira v jutrišnji 19. etapi prikolesarila v Slovenijo. Spomnimo, začela se bo v Maranu Lagunareju in se po 177 km končala na Stari gori nad Čedadom. Na 102. km bo na Učji karavana okoli 15. ure vstopila v Slovenijo in jo po 36 km okoli 16. ure zapustila na sedlu Solarji. Vmes bo vrhunec tokratnega obiska Gira, vzpon iz Kobarida na Livek in Kolovrat, kjer je pričakovati večji del slovenskih navijačev.

Zapora ceste ob 9. uri

»Vse je nared, tudi lepo vreme smo naročili, do poslabšanja naj bi prišlo šele zvečer. Prireditelji bomo svoje delo opravili rutinsko, nekoliko nas skrbi, da bi se kaj zapletlo pri navijačih, ki naj bi jih prišlo okoli 40.000,« je povedal Rok Lozej, tehnični direktor slovenskega dela etape, ki je s sodelavci sestavil krajši kodeks kolesarskega navijaškega obnašanja.

Na kratko ga je mogoče povzeti z navodilom, naj gledalci ob trasi ne storijo nič takšnega, s čimer bi vplivali na potek dirke ter ogrožali sebe in kolesarje – torej brez izletov na cestišče, iztegovanja transparentov, zastav in telefonov pred kolesarje, polivanja in potiskanja tekmovalcev … »Gledalci naj upoštevajo navodila rediteljev, ki jih bomo razporedili ob trasi,« je nadaljeval Lozej, ki opozarja na pravočasen prihod na prizorišče.

»Vse ceste proti Liveku in Kolovratu bodo za motorni promet zaprte od 9. ure, v klanec bo do 10. ure še mogoče iti s posebnim prevozom (vozovnice iz Kobarida na Livek si je treba zagotoviti vnaprej prek spletne prodaje, op. p.), nato pa še peš ali s kolesom – do prihoda prvega spremljevalnega vozila policije pred karavano. Sicer se bo izplačalo priti zgodaj. Naš as Matej Mohorič se bo ob 11. uri s kolesom podal na Livek in na vrhu nagovoril navijače. Podobno bo opoldne v Kobaridu storil tudi Jan Tratnik,« je Lozej razkril, da bosta del letošnjega slovenskega Gira še dva kolesarja ekipe Bahrain Victorious, ki bo ob slovenskem delu trase gostila tudi svoje poslovne partnerje.

Živahno ne bo le na vzponu na Livek, prireditvena prostora z velikima zaslonoma bosta tudi v Žagi in Kobaridu, kjer bo ob 13.15 start etape Gira-E, vzporedne dirke z električnimi kolesi. Tokrat jo bo popestrila slovenska ekipa v zasedbi Filip Flisar, Ana Bucik, Matevž Melinc, Tanja Žakelj, Gregor Sobočan in Boris Premužič.

Gostovanje Gira v treh posoških občinah naj bi vse skupaj stalo okoli 150.000 evrov (od tega gre okoli 50.000 prirediteljem dirke po Italiji), a vložek se bo hitro povrnil. »Že dva tedna so vse okoliške namestitve zasedene in domala vsi obiskovalci so vzeli vikend pakete,« je o navalu na Giro 2022 v Sloveniji še povedal Lozej.