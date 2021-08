Na Danskem za biti ali ne biti

Če se po jutru dan pozna, se rokometašem Celja Pivovarne Laško in Trima obeta uspešna sezona. Na prvih tekmah kvalifikacij za evropsko ligo sta presenetila favorite iz Danske in si ustvarila solidno prednost pred revanšama na severu Evrope. A tam se lahko njun evropski ples tudi bridko konča, zato bo šlo konec tedna v Hamletovi deželi za biti ali ne biti. Slovenija prvič ne bo imela predstavnika v ligi prvakov, saj so Celjani, ki so bili v zadnjih letih povabljenci med elito, osvojili šele tretje mesto v 1. SRL.



Zato je toliko bolj pomembno, da bi slovenski klubi v evropski ligi in pokalu EHF (Jeruzalem) osvojili čim več točk in se na jakostni lestvici vrnili med deveterico najboljših (zdaj so 12.), saj bi potem slovenski prvak avtomatično dobil mesto v ligi prvakov. Gorenje, ki je osvojilo naslov, je neposredno uvrščeno v skupinski del evropske lige, tja pa se želita prebiti tudi Celje in Trimo, ki jima žreb ni bil naklonjen. Toda na prvih tekmah sezone sta pokazala dober rokomet.



Okrepljeni Trebanjci, ki so pod vodstvom Uroša Zormana že v prejšnji sezoni opozorili nase v evropski ligi, so z 31:25 (14:14) premagali Holstebro in dokazali, da mislijo resno. Z osmimi goli sta blestela Gašper Horvat in Mihajlo Radojković. »Prikazali smo borbeno in čvrsto igro. Uvodoma smo se malce lovili, saj se še uigravamo. Verjamem, da bomo iz dneva v dan napredovali, hkrati pa poudarjam, da to še ni bila naša najboljša predstava. Vesel sem zmage, na Dansko pa odhajamo motivirani in odločeni, da napredujemo,« je povedal visoki Horvat, okrepitev iz Ribnice.



Trima ni zmedel dober začetek Holstebroja, ki je z goli 212 cm visoke okrepitve iz Veszprema Nikolaja Markussena ušel na 8:4. Zorman je stavil na globoko obrambo, ki je gostje niso vajeni, in zadel v polno. Če bodo Dolenjci v nedeljo ubranili lepo prednost, jih čaka nova zanimiva evropska sezona, ki se bo začela 19. oktobra, žreb skupin pa bo 30. septembra.

Vrnitev navijačev

Če bo v bobnu tudi kroglica z imenom Celje Pivovarna Laško, bo to najboljši obliž na rano za 24-kratne slovenske prvake, ki so se znašli v negotovih časih. Ekipo je zapustila večina nosilcev igre, novemu trenerju Alemu Toskiću pa je uspelo v kratkem času sestaviti mlado in borbeno ekipo, katere glavni cilj je domači lovoriki vrniti v Zlatorog. Ima pa tudi evropske ambicije.



Ob vrnitvi gledalcev na tribune (zbralo se jih je slabih tisoč) je presenetila Gudme, enega glavnih kandidatov za končno zmago, in ga premagala s 33:29 (16:12), kar je lepa prednost pred sobotno povratno tekmo. Zmaga bi lahko bila še izdatnejša, saj so Celjani v 36. minuti vodili že z 20:13. Danci so se približali na 27:29, končnica pa je spet pripadla domačim. »Vedeli smo, da je nasprotnik izjemno močan, a dali smo vse od sebe. Igralci so garali vseh šestdeset minut. Štirje zadetki so lepa prednost, ki pa ne zagotavlja ničesar, zato moramo iti na Dansko po še eno zmago,« opozarja Toskić, ki ima kot igralec ogromno izkušenj iz takšnih dvobojev.



Pri Celjanih je sedem golov dosegel Gal Marguč, v šestih poskusih nezgrešljiv s sedmih metrov. V vratih se je s 13 obrambami izkazal Miljan Vujović, ki je pred dnevi dopolnil 21 let. V polju so dobro formo pokazali novinci Aleks Vlah (6 golov) Tilen Strmljan in Ante Ivanković (po 5).

