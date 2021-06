Meta se ne boji italijanščine

Tudi za rekreativne smučarje je bila zadnja sezona zelo dolga, naše vodilne smučarke v tehničnih disciplinah pa so z ambicioznim strokovnim štabom, v katerem je zdaj tudi Livio Magoni, nekoč trener Tine Maze in nazadnje nove lastnice kristalnega globusa Petre Vlhove, že vstopile k visokim ciljem olimpijske zime.



Obenem so se za dve uri zbrale na Ljubljanskem gradu in v novinarski družbi spregovorile o prihajajočem poletju in ciljih sezone. Janez Slivnik, vodja reprezentanc v alpskem smučanju, nam je za dobrodošlico ponudil do vrha napolnjeno skodelico optimizma in dejal: »Tu je zdaj zbrana najboljša ekipa na svetu, ob njej so tudi najboljši trenerji na svetu! Punce so na seznamu tistih z vrhunskimi uvrstitvami, zato je povsem normalen cilj olimpijska kolajna.« Podobno je razmišljal tudi njegov jeseniški rojak Sergej Poljšak, sicer glavni trener deklet v tehničnih disciplinah, med katerimi zdaj piha tudi veter sprememb, kot so nekoč peli Scorpions, legendarni rockerji iz Hannovra.



Po okrepitev pa pri reprezentančnem vodstvu niso odšli v njihovo Nemčijo, temveč v našo zahodno soseščino, kamor so potrkali na vrata starega znanca Livia Magonija, poslej novega osebnega trenerja naše vodilne veleslalomistke Mete Hrovat. »Najprej smo bili za mizo Meta ter njena oče in mati. Dogovorili smo se o sodelovanju, nakar smo uredili podrobnosti še na zvezi,« je dejal ugledni italijanski strokovnjak. Kranjskogorčanka je dodala: »Uf, ta sprememba je pa res velika! Z Liviem imava enak cilj – odpraviti nihanja in biti stalno v boju za najvišja mesta.«



Tudi glede italijanščine si ne dela skrbi. Spoznavala jo je že v otroških letih ob pomoči v družinski gostilni, učila se je je eno leto v šoli. Sicer pa je v njeni Kranjski Gori bilo nazadnje prav slavnostno – Osnovna šola Josipa Vandota je praznovala 50 let: »Veste, lepše šole, kot je bila moja, si kar ne morem predstavljati.«

Tina z desko na morske valove

Andreja Slokar, izjemna osvežitev prejšnje sezone pri naši reprezentanci, je pred kratkim prestala operativni poseg na kolenu, prvi dnevi okrevanja nikakor niso bili prijetni, na morski obali se je morala odpovedati aktivnim počitnicam: »Žal ni bilo druge kot le ležati in gledati valove.«



Tina Robnik se veseli prihajajočega dopusta na Karpatosu, kjer se rada prepusti užitkom deskanja na morski gladini, v novi sezoni meri na uvrstitve med deseterico, trening telesne vadbe ji v poletnih dneh pripravlja Miha Robnik, ki je vrsto let imenitno sodeloval z dr. Dimitrijem Mancevičem, žal že preminulim plavalnim strokovnjakom, Petrom Mankočem ter priznanimi plavalci iz tujine. Tudi Ana Bucik v teh dneh pozornost namenja predvsem telesnim pripravam, veseli se poletnih dni sprostitve na morju (»Jaz sem res morski človek, haha.«), a tudi olimpijske zime: »Igre bi raje imela v kakšnem bolj prepoznavnem smučarskem okolju Evrope ali Severne Amerike, toda tako bomo pač vsi startali z ničle, prizorišče bo neznanka. Toda kjer koli so igre, so vendarle nekaj posebnega.«

