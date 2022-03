Mamma mia, Makedonci!

Avtomobilske troblje in navijaški napevi so v noči na petek spet preglasili uspavanke v največjih mestih Severne Makedonije, ki v zadnjih letih po zaslugi nogometne izbrane vrste pogosto bedi.

Tako je bilo tudi po zmagi v Palermu nad Italijo (1:0) v polfinalu dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki je v ospredje potisnila nova junaka: strelca odločilnega gola iz 92. minute Aleksandra Trajkovskega in novega selektorja Blagoja Milevskega. Milevski, ki je med letoma 1993 in 1995 branil barve Maribora (igral je tudi z Antejem Šimundžo in Matjažem Kekom), je včeraj za piko na i proslavljal še 50. rojstni dan. »Proti Italijanom smo zmagali po italijansko, dvakrat smo streljali in enkrat zadeli. Rekel sem jim, da naj uživajo, fantje pa so storili ravno to,« je bil navdušen nekdanji branilec.

Čustva so ponesla tudi predsednika države Steva Pendarovskega – na Portugalsko, ki bo v Portu po zmagi s 3:1 nad Turčijo na odločilni tekmi pričakala njegove rojake, je prek družabnih omrežij poslal jasno sporočilo: »Pripravi se, Cristiano, ti si naslednji!« Cristiano Ronaldo z rojaki seveda še zelo dobro pomni razplet domačega eura 2004, ko je Grčija v špartanskem slogu z neprebojno obrambo osvojila naslov. Kako se bo odrezala makedonska falanga? To je v teh trenutkih zadnja stvar, ki bi zanimala italijanske navijače in nogometaše. »Evropsko prvenstvo mi je na profesionalni ravni prineslo največ veselja, ta poraz pa je moje največje razočaranje,« je po tekmi dejal selektor azzurrov Roberto Mancini, ki je ob žvižgih s tribun hitro odšel v slačilnico.

Pozneje je dejal, da je za odločanje o prihodnosti še prezgodaj, čeprav se zdi, da ima dovolj podpore za nadaljevanje dela. Azzurri so sicer prvič v zgodovini dvakrat zapored ostali brez nastopa na mundialu.

Naslov je bil le privid

»Julijski uspeh na Wembleyju je bil le privid, ostajamo zunaj kroga najrazvitejših držav. Našemu nogometu manjka vizije, a tudi poguma, da bi jo udejanjili,« so zapisali pri časniku La Gazzetta dello Sport. Mancini je na tokratni zbor povabil tudi kontroverznega napadalca Maria Balotellija, ki pa ga nato sploh ni uvrstil v ekipo za tekmo na domači Siciliji.

V ospredju je bil tako »domačin« v gostujočih vrstah, Trajkovski, dolgoletni napadalec Palerma, ki je celo dosegel zadnji gol za klub pred njegovim bankrotom. Več kot očitno še ni pozabil, kje stojita južni vratnici stadiona Renzo Barbera, njegov projektil z roba kazenskega prostora je bil nedosegljiv za junaka eura 2020 Gianluigija Donnarummo in po besedah lokalnih medijev poskrbel za »bankrot Italije«.