Malta s težavo pod streho, sledi spopad v Splitu

Na vrhu Hrvaška in Rusija Kvalifikacije za SP 2022, 5. krog: Slovenija : Malta 1:0, Ciper : Rusija 0:2 (Jerohin, Žemaletdinov), Slovaška : Hrvaška 0:1 (Brozović); vrstni red: Hrvaška in Rusija po 10, Slovenija 7, Slovaška 6, Malta in Ciper po 4; torkovi pari: Hrvaška – Slovenija, Slovaška – Ciper, Rusija – Malta (vsi 20.45).

Hrvaška le prva od treh derbijev

Slovenija : Malta 1:0 (1:0) Stadion Stožice, gledalcev 4571, sodnik Andris Treimanis (Latvija) 5,5.

Strelec: 1:0 – Lovrić (45, 11-m); Slovenija (4-2-3-1): Oblak 6; Balkovec 5,5, Mevlja 6, Bijol 6, Stojanović 6; Kurtić 6, Gnezda Čerin 5,5; Bohar 5,5 (od 60. Črnigoj 5,5), Lovrić 5,5 (od 70. Stanković 5,5), Mlakar 5 (od 61. Zajc 6); Šeško 5,5 (od 70. Šporar 5); selektor: Matjaž Kek 6; Malta (5-3-2): Bonello 6; Corbolan 5,5 (od 46. Camenzuli 6), Muscat 5, Pepe 5,5, Shaw 5,5, Attard 6; Dimech 5 (od 58. P. Mbong 5,5), Teuma 5,5, Caruana 5,5 (od 79. Pisani 6); Satariano 5,5 (od 58. Montebello 5,5), J. Mbong 6 (od 79. Gambin 6); selektor: Devis Mangia 6.

Videlo se je na 100 km

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu se bodo jutri zvečer v Splitu prevesile v drugo polovico. Številni v slovenski nogometni družini so pričakovali, da bo Slovenija v tem obdobju osvojila natančno toliko točk, kot jih je v resnici zbrala – sedem. Še več je bilo prepričanih, da bo zgodovinski zmagi s Hrvaško sledilo podobno nadaljevanje. Do tega ni prišlo, upoštevaje razplet v skupini H pa se zdi, da zasedba selektorjapotrebuje novo senzacijo v derbiju s Hrvaško, če želi realno meriti na Katar 2022.Zmagi s Ciprom in Malto, točka s Slovaško ter poraza proti Rusiji in Hrvaški – to se je zdelo realno pred začetkom ciklusa. Po zmagi v sosedskem derbiju smo upravičeno pričakovali več, toda sledil je popoln mrk v Nikoziji, ki ga Slovenci v dvoboju s Slovaško niso izničili. Nekje ga bo treba, v nasprotnem primeru Slovencev najbrž ne bo na Bližnjem vzhodu. Na malteško senzacijo – to bi bila že točka – na stadionu Spartaka v Moskvi jutri ne velja računati.V drugi polovici slehernih kvalifikacij pride do rezultatskega padca najslabših ekip in prav tako lahko zdaj realno pričakujemo, da bosta Ciper in Malta do konca osvojila le točke v medsebojni tekmi. V boju za vrh bodo štele neposredne bitke kandidatov za prvi mesti. Nekako se zdi, da bi morala Slovenija v tekmah s Hrvaško v Splitu (torek, 20.45), z Rusijo v Mariboru (11. oktober, 20.45) in s Slovaško v Trnavi (11. november, 20.45) osvojiti (najmanj) šest točk, ob tem pa oktobra premagati Malto v gosteh in mesec dni zatem še Ciper doma.Po tem scenariju bi imela Slovenija na računu 19 točk, kar bi najbrž zadostovalo za drugo mesto v skupini H.V tem kontekstu je treba tekmo z Malto čim prej pozabiti in ohraniti v spominu le tri točke, ki vendarle prinašajo upanje na kaj več – najmanj do torkovega obiska stadiona na Poljudu. Kekovi aduti so imeli namreč v dvoboju z Malto strahovite težave, četudi so igrali doma in so iskali nujne točke v boju za skok pod vrh. Malteška teoretična postavitev igre v obliki 3-4-2-1, ki je imela v resnici tloris 5-3-2, Slovencem ni puščala veliko prostora. To je možno izigrati z individualno potezo velemojstra à la, todaje počival zavoljo parnih rumenih kartonov. Zato je čudno, da gostitelji niso poskušali izigrati gostov s kakšno dvojno podajo – teh smo namreč v soboto zvečer v Stožicah videli manj kot enajstmetrovk oziroma so jih nizali le Maltežani. Slednji so izpostavili, da bi lahko »katero od situacij 50:50 ob prekrških sodnik dosodil tudi v njihovo korist«, ter dodali, da »bi pred dvema letoma sprejeli poraz, tokrat da so razočarani«.V slovenskem taboru so enotno zavračali oceno, da bi bilo kaj narobe s podatkom, da so iz igre sprožili na vrata Malte le en strel. Najbrž drži, da bodo imeli v Splitu več prostora, ki pa ga bo treba izkoristiti.»Na 100 kilometrov se je videlo, da nekateri fantje niso ustrezno telesno pripravljeni. Tudi zato sem veliko kadrovsko rotiral med tekmama s Slovaško in Malto in opravil več menjav tudi med tekmo. Enako bo v Splitu – zanesljivo bo spet prišlo do kadrovskih sprememb. Nimamo izbire, če želimo telesno parirati Hrvatom,« je napovedal selektor Matjaž Kek.