Luka Dončić zlomljen po tekmi sporoča navijačem

Pet slovenskih medalj 1. Janja Garnbret (športno plezanje, kombinacija)

1. Primož Roglič (kolesarstvo, kronometer)

1. Benjamin Savšek (kanu, slalom)

2. Tina Trstenjak (judo, do 63 kg)

3. Tadej Pogačar (kolesarstvo, cestna dirka)

Slovenija je presenetila cel svet. Vsi so se bali slovenskih košarkarjev, Slovenci na čelu zso osvojil zgodovinsko četrto mesto na sploh prvih olimpijskih igrah za slovensko košarko. V Sloveniji pada toča čestitk in vsi v en glas v domovini košarkarjem sporočajo : glave gor, ponosni smo na vas.Po porazu za tretje mesto (naslov prvakov so osvojile ZDA) se je na družbenem omrežju oglasil prvi zvezdnik: »Ni lahko. Nikakor ne. Borili smo se do konca. Velik užitek je bilo igrati za mojo državo na prvih olimpijskih iger. Zelo ponosen sem na te fante. #bratje!« Ekipa Slovenije je delovala kot ena, bili so kot brati. Po tekmi pa na novinarski konferenci povedal: »Avstralija je danes igrala izjemno košarko. Zaslužila si je bron, saj je igrala bolje od nas. Ponosen sem na to ekipo. Žal mi je za navijače, vem, da so vsi navijali za nas. Tudi mi smo si kolajno želeli, morda smo bili na obeh tekmah malce preveč čustveni, obnašati bi se morali drugače, a tudi nas so po teh dveh mesecih dela in borbe preplavila čustva. Lahko rečem le, da smo naredili vse, da bi se vrnili z odličjem.«Podpirala jih je cela Slovenija, poglejte kakšno je bilo navijaško vzdušje je po tekmi povedal:Čustveno smo bili popolnoma prazni po Franciji. Skušali smo stopiti skupaj, skušali smo zmagati, dobiti kolajno. Na žalost ni šlo. A na turnirju smo pokazali, da imamo mlado ekipo in da to reprezentanco čaka lepa priložnost, vse do Pariza. Danes smo začeli dobro, nato pa smo delali preveč napak, izgubili preveč žog. In vedno ko smo se približali, so dali lahke koše. Avstralci so imeli tudi svoj dan in izredno zadevali. Lahko rečem le, da smo dali vse od sebe, a žal ni šlo.«