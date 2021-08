Slovenski košarkarji ob 13. uri za zgodovino (V ŽIVO)

Doslej vedno na 4. mestu (pa naj bo še vsaj danes)



Avstralija je doslej sodelovala na petnajstih olimpijskih igrah, od 1972 je bila vselej med udeleženkami, še vedno pa čaka na svojo prvo medaljo v košarki. Štirikrat je igrala tekmo za tretje mesto in vsakokrat izgubila. V Rio de Janeiru je bila za točko boljša Španija, 1996 in 2000 ji je bron speljala Litva, 1988 pa ZDA. Čeprav je izkušena reprezentanca, ki v podobni postavi že vrsto let igra na največjih tekmovanjih, ji športne stavnice pripisujejo manj možnosti za osvojitev medalje kot Sloveniji. Bwin na primer ima za Slovenijo kvoto 1,72, za Avstralijo pa 2,15.

Dončić najboljši igralec?



Po tekmi za tretje mesto bodo organizatorji razglasili najboljšega igralca olimpijskih iger, ki ga izbirajo obiskovalci spletne strani Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Trenutno vodi Dončić; zbral je 65-odstotkov glasov. Na drugem mestu je Španec Ricky Rubio (10 %), tretji je Američan Kevin Durant (8 %), sledita pa Avstralec Patty Mills (7 %) in Francoz Nando de Colo (5 %).

Predzadnji dan olimpijskih iger v Tokiu je rezerviran za obračune za medalje v ekipnih športih. Slovenski košarkarji bodo ob 13. uri lovili prvo olimpijsko odličje za Slovenijo v ekipnih športih. Tekmec je tretja reprezentanca na Fibini lestvici Avstralija, ki ima v svojih vrstah pet igralcev iz lige NBA.