Z vseh strani pada kot toča proti našim košarkarjem

Zapis Jana Plestenjaka. FOTO: Instagram

Zapis Uroša Zormana. FOTO: Instagram

Še in še je čestitk na družbenih omrežjih za slovenske košarkarje (zapisali smo jih le nekaj), ki so pokazali celemu svetu, kako mala Slovenija igra košarko.

Poplave čestitk za četrto mesto slovenske košarkarske reprezentance na olimpijskem turnirju kar dežujejo. Seveda so si želeli bronasto odličje, a takšen je pač šport.Kako težko je takole izgubiti ve, ki je bržčas zadel v polno s svojim zapisom. »Trenutno fantom besede tolažbe ne pomenijo veliko. Preveč svež je občutek nemoči ob dveh bolečih porazih. Čez čas pa se bod(m)o zavedali izjemnega uspeha.Ja, zaslužili bi si tudi medaljo.Ampak tudi brez nje je dosežek enormen.Poglejmo kdo je pred nami in kdo vse ZA nami.Čestitke!«Šef moštva Dallas, kjer igrain kjer mu ponujajo vrtoglavo novo petletno pogodboje čestital Sloveniji. Znova v slovenskem jeziku: Čestitke odlični ekipi. Zdaj svet pozna slovensko košarko!«Čestitali so tudi številni slovenski športniki, politiki, gospodarstveniki. Smučarje zapisal, da si zaslužijo vso spoštovanje.Smučarski skakalectakole: Priti v boj za bronasto olimpijsko kolajno je nekaj, kar marsikdo lahko le sanja! To je bil izjemen dosežek za Slovenijo, slovensko košarko, toliko požrtvovalnosti, enotnosti in atraktivnih akcij. Zaslužite si globok poklon in glave gor za naslednje podvige.Vse je povedal najboljši slovenski rokometaš vseh časov: Vi ste za nas zlati. Ponos Slovenije. Eden najpriljubljenejših glasbenikov pri naspa je zapisal: Vsa čast za vašo borbenost in prednost fantje! Slovenija je ponosna na vas!Predsednik vladetakole: Čestitke @TeamSlovenia @kzs_si. 4. mesto je velik uspeh.Predsednik države Borut Pahor pa: »Zdaj se spomnimo vseh čudovitih trenutkov sreče, ki so nam jih na poti do konca olimpijskega turnirja podarili naši super fantje. Čestitke, glavo gor, ogromno ste naredili za vse nas in športne sanje naših otrok. Se vidimo na sprejemu v torek zvečer gradu Brdo, komaj čakam.«