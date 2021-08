Bombica iz lige NBA: V Slovenijo prihajajo Dončićevi šefi

Na twitterju je završalo, da po koncu olimpijskih iger v Tokiu v Slovenijo prihajajošefi v ligi NBA. Poznavalec ligeporoča, da bodoinpripotovali v Slovenijo inosebno predstavili 200 milijonov dolarjev težko pogodbo, s katero bi Dončića še za vsaj pet let zadržali v klubu.Vodstvo kluba Dallas Mavericks naj bi v Slovenijo pripotovalo prihodnji teden ob vrnitvi naše reprezentance iz Tokia. Stein je še zapisal, da je podaljšanje Dončićeve pogodbe že težko pričakovano. Do podpisa pogodbe bi namreč že lahko prišlo ob koncu sezone v ligi, a naj bi na Lukovo željo s pogovori počalali na konec olimpijskih iger. Najbolj radovedne že zanima, kaj bo pisalo v pogodbi, a Stein zaenkrat več podrobnosti še ni razkril.Da bo v Cuban res pripotoval v Slovenijo poročajo tudi na spletni strani Dallasnews, kjer dodajajo, da naj bi vodstvo kluba v Ljubljano pripotovalo v začetku tedna. Ob tem še dodajajo, da so potovanje v Slovenijo načrtovali več tednov in da je o vsem skupaj podrobno obveščen tudi Dončić.