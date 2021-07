Luka Dončić je zver, so priznali Argentinci

Naturalizirani Mike Tobey je bil vnovič v veliko pomoč soigralcem. FOTO: Charlie Neibergall/Reuters

Ogrozil Schmidtov rekord

Takšen se rodi na 40 let

Slovenija : Argentina 118:100 Slovenija: Rupnik 4, Nikolić 3, Prepelič 22, Murić 3, Tobey 11, Blažič 3, Dragić 7, Čančar 12, Dončić 48; Argentina: Scola 23, Campazzo 21, Laprovittola 8, Brussino 5, Bolmaro 2, Delia 7, Deck 17, Vildoza 11, Vaulet 4, Garino 2.

»Že pred dvema letoma sem dejal, da jenajboljši košarkar na svetu. In danes mi ne pade na misel, da bi spremenil mnenje,« se je pridušal argentinski selektorpo prepričljivem porazu s slovensko košarkarsko reprezentanco s 100:118 (66:88, 42:62, 24:32). Svetovni podprvaki so vodili le z 2:0, nato pa so na igrišču zavladali evropski šampioni.Ob ognjenem krstu na OI so vodili že s 30 točkami razlike, njihov čudežni vodja pa je z 48 točkami krepko izboljšal strelski rekord slovenske izbrane vrste in resno ogrozil najboljši olimpijski dosežek vseh časov. »Neverjetna prevlada nad igro in 31 točk že do polčasa. Kakšna zver!« je iskreno čivknil legendarni argentinski zvezdnik. Lastnik štirih šampionskih prstanov v ligi NBA in zlate olimpijske kolajne iz leta 2004 je med izjemno kariero doživel marsikaj, a tudi on ni mogel verjeti svojim očem, ko je od doma spremljal Dončićev recital. Slovenski velezvezdnik je namreč na igrišču počel, kar je želel.Ne glede na to, kateri od tekmecev, od 178 cm nizkegado najvišjih centrov, ga je poskušal zaustaviti, in ne oziraje se na to, kdo so bili njegovi soigralci v peterki. Izbranci selektorjaso v uvodnih 20 minutah dosegli kar 62 točk, polovico od teh fantastični Ljubljančan, ki je poskrbel za prednost 20 točk že do glavnega premora. V 23. minuti je slovenska zasedba vodila celo z 82:52, nato pa razumljivo nekoliko popustila. A zgolj v obrambi, v tretji četrtini je dodala še 26 točk in v zadnji 30, čeprav je imela slednjič le štiri strelce z dvomestnim učinkom, toliko kot poraženci. Drugi najučinkovitejši je bilz 22 točkami ob metu za tri točke 4:6, tretjiz 12, četrtiz 11.»To je bil naš prvi olimpijski nastop, zato je bilo tudi veliko čustev. Zanašali smo se na svojo igro, predvsem v napadu smo bili zelo učinkoviti, saj smo dosegli 118 točk in imeli smo izrednega Luko. Za nekaj minut nam je na koncu sicer popustila zbranost, toda v seštevku smo lahko zelo zadovoljni z zelo dobro predstavo,« je po nenadejano gladki zmagi ocenil Sekulić. Njegovi aduti so med drugim zadeli 11 trojk več kot Argentinci (16:5) in si zgolj z njimi priigrali 33 točk več ter dobili skok s kar 59:32 (Tobey 14, Dončić 11,7). Razlika bi lahko bila še višja, če ne bi izgubili 19 žog (Dončić 6,3) in omogočili agresivnemu nasprotnemu moštvu, da je s hitrimi nasprotnimi napadi ublažilo poraz.Luka Dončić je pričakal konec tekme z metom za dve točki 12:15, za tri 6:14, prostimi meti 6:7, 11 skoki in 5 asistencami. Z 48 točkami je za 11 točk izboljšal rekord slovenske reprezentance, ki je bil skoraj 27 let v lasti(12. novembra 1994 je nasul 37 točk Litvi v kvalifikacijah za EP), in če bi na igrišču ostal še malo več kot 31 minut, bi lahko prekosil tudi olimpijski mejnik. Sloviti brazilski ostrostrelec je na igrah 1988 v Seulu napolnil španski koš s 55 točkami ob zmagi s podobnim rezultatom (118:110), takrat pa je na parketu prebil vseh 40 minut, metal iz igre 17:28 (za tri 6:11) in proste mete 15:16. Toda slovenski as se ob tem podatku ni zdrznil, ostal je zvest drži, da ga osebna statistika ne zanima. Košarka je zanj pač izrazito moštvena igra, pri kateri sta pomembni zgolj dve številki, zapisani v končnem izidu tekme.»Argentina ima zelo kakovostno reprezentanco, bilo je težko, saj je zelo dobro igrala v obrambi. A smo se dobro pripravili. V obrambi smo bili čvrsti, v napadu nam je igra stekla. Sicer pa je za nami prva olimpijska tekma, visoka zmaga in občutki so prav posebni,« je bil zadovoljen junak tekme. Pri Argentini je bil najučinkovitejši 41-letniPo porazu je priznal: »Očitno smo dobro naredili nekaj stvari, saj smo dosegli sto točk. Toda Slovenci so bili veliko boljši. Imajo neverjetnega fanta, kakršen se rodi vsakih 30 ali 40 let.« V drugem dvoboju v skupini C Španija ni imela prav lahkega dela z Japonsko, s katero se bo Slovenija pomerila v četrtek ob 6.40. Zmagala je z 88:77 (48:28, 69:56, 18:14).