Kek igralcev ne bo lovil po tujih plažah

Manj kot teden dni je do tretje sezone Uefine lige narodov, v kateri čaka nogometno Slovenijo velik izziv – kako v družbi Švedske, Srbije in Norveške opozoriti nase svoje navijače, popraviti vtis po neuspešnih kvalifikacijah za SP 2022 in storiti korak naprej v pripravi na usodno pomemben boj za euro 2024, ki bo zaživel marca 2023. Slovenski selektor Matjaž Kek je zbral del jate včeraj na severu Ljubljane, reprezentanca je v Stožicah opravila prvi skupni trening.

»Med fanti želim ustvariti dodatno energijo, ki nam manjka. Sploh ne gre za to, da bi morala biti jata homogena, želim le, da igralci stopijo prek linije, o kateri moramo Slovenci vedno razmišljati. Biti moramo agresivni, bojeviti, vselej na robu incidenta,« nam je v pogovoru zaupal Matjaž Kek, ki se veseli junijskih izzivov.

»To bodo štirje pravi nogometni večeri, v katerih nam ne bi smelo manjkati motiva. Gre za močne tekme. Švedi resda ne bodo prišli z Ibrahimovićem, toda močni so vsi. Håland je 'top' napadalec, srbski adut Mitrović v Angliji zabija gole kot po tekočem traku. Verjamem, da bomo dovolj nabrušeni,« je zatrdil Kek. Predsednik NZS Radenko Mijatović je podpisal šestletno pogodbo z opremljevalcem 11teamsports, kar je prišlo prav tudi Keku: »Upam, da bomo v novih dresih rezultatsko bolj uspešni kot v prejšnjem ciklusu …«

Koliko točk bi pomenilo od 2. junija (Švedska v Stožicah) do 12. junija (Srbija v Stožicah) uspešen izplen? Verjetno bi bile štiri točke iz štirih tekem dovolj za to, da bi se Slovenija ognila vrnitvi v ligo narodov C ali da bi si zagotovila mirnejši vstop v septembrski paket tekem? »To bo odvisno tudi od zbiranja točk drugih. Ta generacija fantov je že igrala dobro proti tekmecem, kakršni nas čakajo junija,« je še dodal Kek.

Stranski tir

V slovenskem taboru imajo nekaj kadrovskih izzivov, ki jih želijo rešiti do tekme s Švedsko, Kek naj bi angažiral še kakšnega igralca iz selekcije U-21, ki bo 9. in 13. junija (Andora in Anglija) igrala zadnji tekmi kvalifikacij za EP 2023. »V preteklosti smo se prepričali, da lahko vskočijo v jato tudi nogometaši iz 1. SNL ali pa kdo iz mlade reprezentance U-21. Gotovo ne bom lovil po tujih plažah legionarjev, ki so odšli na dopust po naporni sezoni,« je zatrdil 60-letni Mariborčan, ki je poslal zanimivo sporočilo nekaterim reprezentantom, ki so prišli bodisi včeraj v Ljubljano bodisi bodo pripotovali šele v ponedeljek v tradicionalno bazo na Brdu pri Kranju.

»Marsikdo je imel določene težave v svojem klubu in je zaradi različnih razlogov morda delno zašel na stranski tir. Vsakdo lahko to najbolje reši z odlično igro v slovenski reprezentanci. Verjemite, da nas bodo junija gledali številni akterji, zato igralcem sporočam, naj to izkoristijo,« je izpostavil Kek.