Kapetan Srbije 'znorel' na bosanskega sodnika: Mrš v pi*ku mater**, bre!

ZDA je v norem polfinalu košarkarskega turnirja premagala Srbijo s 95:91 in tako dobila tekmo za olimpijski naslov v Parizu. Srbi so vodili vso tekmo, v drugem polčasu imeli celo 17 točk prednosti, a so na koncu izgubili. ZDA so namreč odigrale fantastičnih zadnjih 10 minut in prišle do zmage vredne finala, kjer se bodo jutri ob 21.30 pomerile s Francijo. Srbija se bo za bron borila tudi jutri od 10. ure proti Nemčiji.

Srbija je kljub porazu navdušila z igro proti eni najmočnejših ekip v zgodovini. LeBron, Curry, Durant, Embiid ... so bili na robu poraza proti Jokiću, Bogdanoviću, Avramoviću ... In medtem ko ves košarkarski svet zaradi tega slavi Srbe, so le ti zagrenjeni na sodnike tekme.

Bogdanovića in LeBrona je bosanski sodnik pomiril, a prejel hude kletvice

Njihovi igralci, trener, mediji in navijači kot glavne krivce za poraz izpostavljajo sodniško trojko. Ademirju Zurapoviću iz Bosne in Hercegovine, Juliju Anayi iz Paname in Martinsu Kozloskisu iz Latvije očitajo, da so odkrito navijali za ZDA in jim omogočili preobrat ter posledično zmago.

Na začetku tretje četrtine se je zgodila scena, kjer je sodnik, in sicer bosanski, dobesedno rešil kapetana Srbije pred tehnično napako. Bogdan Bogdanović je po sodniški napaki vstopil v kratko razpravo z LeBronom Jamesom, medtem ko je Zurapović poskušal pomiriti situacijo in se obrnil k srbskemu NBA zvezdniku.

To je le še bolj razjezilo Bogdanovića, ki je zakričal na sodnika: »Mrš v pi*ku mate**, bre!«, kar se je jasno videlo v prenosu in razumelo tudi iz ustnic. Seveda je sodnik iz Tuzle razumel, kaj mu je Srbin odvrnil v srbščini, vendar ga ni kaznoval.