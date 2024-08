ZDA v polfinalu olimpijskih iger z norim preobratom izločile Srbijo

Finalista moškega olimpijskega košarkarskega turnirja sta Francija in ZDA. Gostitelji iger so premagali Nemčijo s 73:69, Američani pa so v zadnjih minutah strli odpor Srbije in zmagali s 95:91. Francija bo četrtič igrala v finalu in se potegovala za prvo zlato olimpijsko medaljo, ZDA pa bodo skušale zmagati petič zapored in osvojiti sedemnajsto zlato medaljo.

Sanjska zasedba zvezdnikov iz lige NBA, ki jo strokovnjaki primerjajo z prvotnim Dream Teamom iz Barcelone 1992, je v prvem polčasu zaostajala za 17 točk, v zadnjo četrtino pa je krenila z zaostankom 63:76. Zadnjih deset minut je nato dobila z 32:15. Izjemno strelsko predstavo je prikazal Stephen Curry, ki je dosegel 36 točk ob metu 9:14 za tri točke (8 skokov, indeks 38). 19 točk je za ZDA dodal Joel Embiid, 16 pa LeBron James. Za Srbijo, ki je bila v vodstvu 35 minut in 12 sekund (ZDA le 3:25) in je dobila skok s 34:33 (Američani so imeli le 4 skoke v napadu), je Bogdan Bogdanović dosegel 20 točk, 17 jih je zbral Nikola Jokić (11 podaj), 15 pa Aleksa Avramović. Srbija je do zadnje četrtine trojke metala 15:31, v zadnjih desetih minutah pa je zgrešila vseh osem poskusov. Američani so zadeli 16 trojk iz 32 metov.

Srbija se bo v soboto ob 11. uri proti Nemčiji potegovala za drugo medaljo na OI, potem ko je bila v Rio de Janeiru druga. Francija in Nemčija sta se srečali drugič na teh olimpijskih igrah. V predtekmovanju so slavili aktualni svetovni prvaki s 85:71, danes pa so bili boljši gostitelji, ki bodo drugič zapored igrali v finalu OI oz. četrtič v zgodovini.