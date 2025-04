»Hiša zveri«: pisk kazal časovnik, kdaj se bo posilstvo enega otroka končalo in drugo začelo

Iz Škotske poročajo o grozljivih spolnih zlorabah otrok in neodvisni preiskavi, ki naj bi pokazala, kako je sploh lahko prišlo do tako nagnusnih dejanj. Tako je pedofilska združba, sestavljena iz sedmih moških in žensk iz Glasgowa, kljub očitnim opozorilnim znakom nemoteno delovala sedem let. Od leta 2012 so skupino otrok, tudi tiste, ki so bili še v plenicah, organizirano podvrgli »nočnim posilstvom« ter jim dajali alkohol in kokain.

Pedofilsko združbo so sestavljali: Iain Owens (46), Elaine Lannery (40), Lesley Williams (43), Paul Brannan (42), Scott Forbes (51), Barry Watson (48) in John Clark (48).

Otrokom, ki so bili vsi mlajši od 13 let, nihče od osumljencev, ki so bili odvisniki, ni poskušal pomagati, temveč so ploskali, snemali in plačevali, da se je zloraba nadaljevala, navaja Sky News.

»Hiša zveri«

Eden od dečkov se spominja, da je slišal pisk, ki je kazal časovnik, kdaj se bo posilstvo končalo in drugo začelo. Groza se je odvijala za vrati umazanega mamilarskega brloga - pritličnega stanovanja v predmestju mesta, polnem žuželk, ki je bilo znano kot »hiša zveri«.

Tolpa je celo prisilila osnovnošolske otroke, da so jedli pasjo hrano in se zlorabljali, medtem ko so jih opazovali.

Kaj bo pokazala neodvisna preiskava?

Med sojenjem leta 2023 je bilo sedem nasilnežev obsojenih na več let zapora. Skupaj sta bila obsojena na okoli 100 let zapora, sodnik pa je dejal, da je škandal segel do »globine človeške pokvarjenosti«.

Postavlja pa se vprašanje, kako se je to lahko sploh zgodilo. Otroke so obiskovale socialne delavke in leta 2018 so jih celo vpisali v register varstva otrok, preden je policija leta 2020 primer rešila. Sky News je še poročal, da so zaskrbljenost izrazile tudi dobrodelne organizacije. Ukrepi socialnih delavcev, policije in služb za zaščito otrok so zdaj pod drognogledom neodvisne preiskave, kakršna je v Veliki Britaniji običajna, ko je otrok resno poškodovan ali umre.