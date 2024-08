Srbija za poraz krivi sodnike! Po tekmi skoraj prišlo do incidenta

Čeprav so v finalu olimpijskih iger velik del tekme zaostajali, bodo ameriški košarkarji igrali proti Franciji, v polfinalu pa so premagali Srbijo s 95:91 (23:31, 20:23, 20: 22, 28:10, 32:15).

To je bila tekma, v kateri je Srbija vodila do dve minuti in 15 sekund pred koncem, odločila pa je zadnja četrtina ZDA in v teh desetih minutah 32:15. Na koncu je sledil popoln preobrat in v finalu bodo Američani tako kot pred tremi leti v Tokiu igrali proti gostiteljici Franciji.

»Poraz za srčni infarkt; Srbija ukradena?«

Po koncu tekme so bili igralci Srbije zlomljeni. Kapetan Bogdan Bogdanović je v solzah padel na kolena, ostali srbski košarkarji pa so verbalno napadli sodnike in se podali proti njim, ko so zapuščali igrišče. Tudi srbski mediji menijo, da so sodniki v drugem polčasu izigrali Američane. Telegraf recimo poraz opisuje kot težak in tragičen, saj je Srbija vodila 35 minut, Blic pa, da so Američani in sodniki na koncu dobili dramo. B92 nosi naslov: »Poraz za srčni infarkt; Srbija ukradena? Ameriko skoraj spravil na kolena!«

»To ni naša stvar, borili smo se do konca, to je njihova stvar, naj jim leži na duši. Pa naj spijo, kakor hočejo,« je odgovoril po tekmi Bogdanović in za konec napovedal tekmo za bron proti Nemčiji: »Zakaj pa ne, rabimo da pokažemo karakter, da se poberemo po tem porazu. Vedno se trudimo, da se motiviramo na različne načine, da jim nekako vdremo v glavo,« je dejal srbski kapetan Bogdanović.