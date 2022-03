Je to konec legendarne Zlate lisice?

»Od generalnega sekretarja FIS Michela Viona, smo ta konec tedna v Planici dobili informacijo, da Zlate lisice v prve osnutke koledarja za prihodnjo sezono tekem FIS Svetovnega pokala ne nameravajo vključiti,« so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Krivo da je nenehno prestavljanje tekmovanj iz Maribora v Kranjsko Goro ali celo odpovedi, kar se je v zadnjih desetih letih zgodilo kar osemkrat.

»Prestavitve naj bi predstavljale preveliko negotovost in logistične zaplete tako pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), TV produkciji kot pri ekipah posameznih nacionalnih zvez, udeleženk tekmovanj. Predvsem pa želijo poleg obljub na terenu videti konkretne tehnične rešitve, ki jih do danes še ni,« pišejo. Dodajajo, da si FIS želi več novih prizorišč v različnih državah, saj bi s tem promoviral smučanje na novih trgih v Evropi in predvsem v svetu.

Pohorje zasneževanje FOTO: Zlata lisica

»Zavedajoč se nevzdržnosti obstoječega modela smo v SZS že takoj po letošnji izvedbi Zlate lisice v Kranjski Gori, začeli intenzivne pogovore z ASK Branik Maribor in MO Maribor. Slednja se po novem aktivno vključuje v organizacijo Zlate lisice kot enakovredni partner, s pravicami in obveznostmi. Lastnik smučarskega centra Pohorje v tej novi sestavi obljublja potencialno izvedbo Zlate lisice v Mariboru, kot prioriteto novega podjetja pod Pohorjem. Tej viziji pa naj bi sledile tako investicije v tehnično zasneževanje, kot tudi način upravljanja centra, kjer bi bila prva prioriteta zasnežena proga za Zlato lisico,« še navajajo v sporočilu. O vsem tem so že v soboto seznanili generalnega sekretarja FIS. »Generalni sekretar je z našimi argumenti odpotoval v Saalbach, kjer med drugim usklajujejo oziroma zaključujejo predlog koledarja za alpske discipline na nivoju operativnega dela FIS, ki gre v predstavitev predsedniku FIS in nato v uradno potrditev na pristojne organe FIS. Predstavniki SZS smo v rednem kontaktu s pripravljalci koledarja saj je naša prioriteta zadržati ženski sklop tekem FIS Svetovnega pokala v alpskem smučanju v Sloveniji.«